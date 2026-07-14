Heet: Alfa Romeo teast gloednieuw model

Geloof het of niet, maar Alfa Romeo komt zowaar met een nieuw model. Dat werd wel eens tijd, want er staan momenteel maar twee modellen in de showroom die daadwerkelijk verkocht worden. De Giulia en Stelvio staan ook nog in de prijslijst, maar daar is ook alles mee gezegd.

Alfa Romeo slingert nu het eerste plaatje de wereld in van een gloednieuw model, met de tekst “The Heart Knows The Way”. In het bijschrift wordt verder nog gesproken over sportiviteit en emotie. Dat klinkt allemaal veelbelovend.

Zelfs het plaatje ziet er veelbelovend uit. We zien een fraai achterlicht en een aflopende daklijn. Zou het een Brera-esque coupé worden? Of misschien een fastback als opvolger van de Giulia? Het zou allemaal kunnen op basis van het plaatje.

Toch weer een SUV

Helaas moeten we jullie hoop meteen weer de grond in boren: het wordt toch gewoon een SUV. Dit verklapt Alfa Romeo niet op Instagram, maar wel in een persbericht. Helemaal als een verrassing komt dit niet. Toen Stellantis eerder dit jaar haar toekomstplannen ontvouwde, werd een nieuwe C-segment SUV van Alfa Romeo aangekondigd.

Waar de Tonale - ook een C-segment SUV - nog op een oud FCA-platform staan, komt de nieuwkomer op het STLA Medium-platform te staan. Dit kennen we onder meer van de Peugeot 3008/5008 en de Opel Grandland. Kijkend naar de daklijn gaat Alfa Romeo wel meer de coupé-SUV kant op.

Technisch zullen er weinig verrassingen zijn. Reken op elektrische en benzinevarianten. De andere modellen op dit platform hebben tot 700 kilometer range, dus daar zal het niet aan liggen. Qua motoren hoeven we verder weinig vuurwerk te verwachten. De uitspraken over emotie en sportiviteit mag je dus met een korreltje zout nemen. Tenzij er toch een Veloce-variant in de pijplijn zit. Er is ook een Junior Veloce en die is best leuk, dus wie weet…

Ook een hatchback!

Verder is dit niet direct een auto waar we reikhalzend naar uitkijken, maar er is ook nog goed nieuws. Alfa Romeo wil namelijk ook weer met een C-segment hatchback komen. Een regelrechte opvolger van de Giulietta dus. Dat zou best wel eens een fraai model kunnen worden, en een welkome afwisseling tussen alle SUV’s.

Alfa Romeo maakt trouwens geen enkele haast met nieuwe modellen. De SUV op het plaatje wordt pas onthuld in het vierde kwartaal van 2027 en staat waarschijnlijk dus pas in 2028 in de showroom. En die hatchback gaat nóg later komen.

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