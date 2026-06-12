Deze Stellantis-SUV krijgt een korte carrière, vlak na facelift

Het faceliften van een auto betekent dat je hem nog even in leven wil houden zonder direct over te gaan naar een gloednieuwe generatie. Dat duurt vaak nog wel even, helemaal als de facelift dusdanig ingrijpend is dat het nog wel vol te houden is. Toch lijkt het erop dat een in 2025 gefacelifte SUV al in 2027 de pijp aan Maarten geeft.

En ja, het betreft de Alfa Romeo Tonale. Een auto die belangrijk had moeten zijn voor Alfa en dat tot op zekere hoogte ook is (geweest). Het idee van een Alfa-SUV klinkt minder extreem dan vele andere 'luxemerken', maar het begon natuurlijk met de Stelvio. De Tonale kwam daarbij als een kleinere SUV die ietsje minder sportief was van karakter, maar nog steeds beloofde een echte Alfa te zijn. Wat op zich werkt, maar toch is de Tonale niet de megahit die je wellicht had verwacht. De kleine Junior doet het dan wellicht nog beter.

Alfa Romeo Tonale krijgt korte carrière

Toch zag Alfa nog brood in de Tonale en geven ze absoluut niet op, sterker nog: de middelgrote SUV kreeg een facelift. Eentje die ingrijpender voelt dan 'ie is, want de kentekenplaat verhuist nu naar onder de grille (want dat moet). Wel de tekenen van een auto die nog even wat tijd tegemoet gaat. Nu lijkt dat tegen te vallen.

Carscoops meldt op basis van berichtgeving van de vakbond voor fabrieksmedewerkers in Italië dat er ruimte moet komen in de Pomigliano d'Arco-fabriek van Stellantis in Italië. Dit is waar de baanbrekende kleine EV van Citroën en Fiat gebouwd moet worden, die Citroën de 2CV noemt. Dat is waar de Tonale nu gebouwd wordt en het 'opruimen' van de huidige fabriek betekent het beëindigen van wat er nu gebouwd wordt. Dit zou tegen 2027 plaats moeten vinden. En jawel: de Tonale wordt daar gebouwd. Waarmee het evident lijkt dat Alfa de productie van het huidige model moet beëindigen.

Niet alleen betekent het dat de Alfa Romeo Tonale het slechts vijf jaar vol heeft gehouden, wat vrij kort is voor een Alfa, ook betekent het dat de facelift maar anderhalf jaar in productie is geweest. Reden voor paniek? Gaat het zo slecht met Alfa? Dat niet. De Tonale doet het een stuk minder goed sinds de Junior er is, dus voor bestsellers van Alfa is er een oplossing. Bovendien staat de Tonale op het platform dat we al jaren kennen van FCA/Stellantis, wat je kunt terugtraceren tot zo vroeg als 2005. Vervanging mag dan ook wel eens een keer.

En die vervanging komt. Er zou een nieuwe Alfa Romeo-SUV in de pijplijn zitten die op een gloednieuw platform net boven de Junior komt. Tussen die en de Stelvio in, dus precies waar de Tonale nu zit. Potentiële Tonale-kopers hoeven dus nog niet te vrezen, maar als je het huidige model wil moet je snel zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws