Man met Alfa Romeo-virus bouwt Giulia-helikopter van 3 ton

Ze zeggen dat als je het Alfa Romeo-virus te pakken hebt je niet meer normaal kunt functioneren als petrolhead. Deze liefhebber is daar het levende bewijs van, want hij bouwde een helikopter met de Giulia Quadrifoglio als inspiratie.

We zijn allemaal autogekken op onze eigen manier. Cameraman Martijn heeft moderitus en kan niets origineel laten, terwijl Wouter altijd nét iets te enthousiast praat over zijn Porsche-sleutelhanger. Ik denk dat we goede vrienden zouden kunnen zijn met deze Alfa Romeo-liefhebber. Want hij is knettergek, net als wij.

Maak kennis met Paul Ressle. De ondernemer uit het Duitse Schongau is oprichter van Evocopter en al sinds zijn jeugd besmet met het Alfa-virus. In zijn collectie staan meerdere klassiekers van het Italiaanse merk, maar ook een moderne Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. En toen dacht hij: wat nou als ik mijn Alfa-virus combineer met mijn helikoptermerk?

En zo geschiedde met zijn Evocopter ClassiX. Een ultralichte helikopter die hij eigenhandig de uitstraling van een Giulia Quadrifoglio heeft gegeven.

Rosso Alfa op de helikopter

De overeenkomst met zijn Alfa is overduidelijk. De helikopter is uitgevoerd in Rosso Alfa, heeft Quadrifoglio klavertjes vier en zelfs een historische Alfa Romeo-typografie. Binnenin gaat de liefhebberij gewoon verder met Alcantara en meer verwijzingen naar de dik 500 pk sterke sedan.

Ook technisch zijn er overeenkomsten. De ClassiX maakt op grote schaal gebruik van koolstofvezel om het gewicht laag te houden. Onder andere de cabine en rotorbladen zijn van het lichte materiaal gemaakt. Met piloot en passagier mag het toestel maximaal 600 kilo wegen; leeg begint de ClassiX bij 367 kilo.

Evocopter gebruikt een gecertificeerd Lycoming-luchtvaartmotor met ongeveer 6.0 liter inhoud. Het blok levert circa 160 pk en 500 Nm.

De maximale snelheid bedraagt 185 km/u en kruissnelheden liggen tussen de 130 en 150 km/u. Het verbruik bedraagt ongeveer 27 liter per uur.

De ClassiX begint bij ongeveer 290.000 euro netto. Daarmee kost de helikopter bijna drie keer zoveel als een nieuwe Giulia Quadrifoglio, als je de Duitse prijzen neemt tenminste. Het financiele plaatje zal ongetwifjeld anders liggen, aangezien dit het eigen merk is van Ressle. Maar mocht je voor een dergelijke helikopter willen shoppen bij de Duitser ben je dus drie ton kwijt.

Een heerlijk passieproject van een echte Alfa Romeo-liefhebber. Iemand die niets met auto’s heeft zal er geen pepernoot van begrijpen. Dat maakt het alleen maar mooi.

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