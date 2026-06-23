ANWB waarschuwt voor 'onveilige' all seasonbanden van bekend topmerk

Of je er nu voor kiest uit financieel oogpunt of omdat ze al toevallig op je auto lagen: all seasonbanden zijn voor de meeste automobilisten in de meeste situaties een prima uitweg. Oké, je hebt niet zoveel grip als gespecialiseerde rubber voor de zomer en de winter, maar aangezien je de grenzen van die grip niet vaak gaat opzoeken, volstaan de vierseizoenenbanden, toch? Nou, niet in alle gevallen.

De ANWB en de Duitse ADAC delen de resultaten van hun all seasonbandentest 2026. Die resultaten kunnen je verbazen. In de kleine en veelvoorkomende bandenmaat 185/65 R15 blijft het algehele niveau achter op het level bij eerdere tests met grotere maten. Van de zestien geteste banden verdienen er slechts acht een positief koopadvies. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat een goedkope aanschafprijs lang niet altijd leidt tot de laagste kosten in het gebruik.

Waarom kleinere banden minder goed zijn

De bandenmaat 185/65 R15 (De "185” staat voor de breedte van de band. · De "65" staat voor de hoogte van de band. · De "R15" staat voor de inchmaat) is er eentje die veel voorkomt onder hatchbacks zoals de Volkswagen Golf en Skoda Fabia. Dit type auto is stiekem nog altijd erg populair. Kijk maar naar de Kia Picanto , de tweedehandsmarkt en de aankomende goedkope EV’s .

Volgens de bonden lijkt het er echter op dat bandenfabrikanten deze specifieke maat minder prioriteit geven. Dit komt doordat er simpelweg minder geld in het laatje komt door de kleinere banden, aangezien nieuwe auto's steeds vaker op grotere wielen worden afgeleverd. Verschillende fabrikanten leveren hun nieuwste generatie all-seasonbanden niet eens in deze maat. Hierdoor blijven bestuurders van kleinere auto's soms aangewezen op oudere producten, terwijl de technologische ontwikkeling bij de grotere bandenmaten wel doorgaat. De 15-inchers lopen kortom achter.

© Foto: ADAC

Goedkoop is vaak duurkoop

De testresultaten laten zien dat uitsluitend selecteren op de aanschafprijs een valkuil kan zijn. Een goedkopere band kan sneller slijten en door een hogere rolweerstand het brandstofverbruik opsturen, waardoor de kilometerprijs onderaan de streep hoger uitvalt. Het verschil in brandstofverbruik tussen de geteste banden kan oplopen tot 0,3 à 0,4 liter per 100 kilometer, wat neerkomt op een verbruiksverschil van 5 tot 7 procent.

Voorbeeldje? De GT Radial Climate Active is met 95 euro weliswaar het goedkoopst in aanschaf, maar door extra slijtage en een hoger verbruik presteert deze per kilometer minder gunstig.

Maar één bandenset met een goede score

In de testuitslag weet één product zich duidelijk te onderscheiden. De Continental AllSeasonContact 2 is de enige band die het eindoordeel 'Goed' krijgt van de onderzoekers. De bandensoort behoort met 125 euro tot de duurdere banden in de lijst, maar kent door een lange levensduur en lage brandstofkosten uiteindelijk de laagste kilometerprijs.

De Pirelli Cinturato All Season SF3 krijgt een ruime voldoende, net als de MIchel CrossClimate 2. Vijf andere banden krijgen een voldoende. De resterende acht banden laten te veel steken vallen op het gebied van veiligheid, winterse prestaties of een combinatie van factoren.

Grote jongen zakt door het ijs

Merken als Bridgestone, Mastersteel, Roadhog en Tomason sluiten de rij met het oordeel 'Zeer slecht'. De vreemde eend in slechtstscorende bijt is toch wel de Bridgestone A005 Weather Control EVO. Van zo’n grote bandenboer verwacht je meer. In natte omstandigheden doet de band het ook goed, maar op een droog wegdek en in de sneeuw gaat het mis. Er is bij droge weersomstandigheden ‘’weinig stuurgevoel’’ en ‘’in noodsituaties zijn de veiligheidsreserves onvoldoende’’. In de sneeuw gaat het helemaal mis: ‘’Met name het weggedrag op sneeuw is als slecht (onveilig) beoordeeld. [...] Zelfs een geoefende en ervaren bestuurder heeft de handen vol aan dit weggedrag’’, schrijft de ANWB.

Testresultaten kleine All Seasonbanden