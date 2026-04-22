Tof sportautomerk werkt aan terugkeer, maar juich niet te vroeg

Ken je William Storey nog? De goedbebaarde Brit met zijn bedrijf Rich Energy is na zijn uitstapje bij Haas F1 terug en wel om auto’s te bouwen. Storey gaat aan de slag met het oude Britse automerk Marcos. Nu weten we meer over zijn plannen.

Je kunt Marcos nog kennen van de Mantaray en andere bijzonder gestylde auto’s. In 2007 ging het bedrijf failliet, maar nu pakt William Storey de handschoen dus op. Na de aankondiging van het nieuwe leven van Marcos kregen we enkel wat oude modellen te zien op social media. Nu is het tijd voor het nieuwe spul.

Marcos Manticore

Op dezelfde social media kanalen deelt Marcos Cars wat plaagbeelden van het aanstaande model na een eerste afbeelding van de zijkant van een nieuwe auto op 1 januari 2026. We weten nu dat de nieuwe Marcos de naam Manticore gaat dragen. Dit verwijst naar een mythisch wezen met het gezicht van een mens, het lichaam van een leeuw en de staart van een schorpioen of een staart bedekt met giftige stekels die lijken op de stekels van een stekelvarken.

Volgens Marcos gaat de Manticore ‘’een eerbetoon zijn aan de klassieke Marcos-modellen uit het verleden’’. Ook is het een treffende naam voor het model. Het merk vindt dat vanwege de legendestatus, snelheid en angstaanjagendheid van de Manticore. Ik denk dat de naam ergens anders op zal slaan.

Beelden van de Manticore

De Marcos Manticore klopt, net als het mythische wezen, van geen kanten. Het is zo’n vreemde mengselmoes van alles en nog wat en dan heb ik het over de auto. Wat hier niet bij helpt zijn de beelden die Marcos vrijgeeft. Op ieder beeld lijkt het wel alsof we naar een andere conceptauto kijken. Het eerste beeld van de zijkant lijkt nog prima qua proporties, maar op het volgende beeld ziet de Manticore er weer totaal anders uit.

Beeld 2

Het kostte niet veel moeite om het beeld wat lichter te maken. Nu ziet de Manticore er weer heel anders uit. De kentekenplaat moet je ongetwijfeld doen denken dat de Manticore een V10-motor krijgt. Zou heel tof zijn, maar ja, ‘zou’. Marcos gebruikt ook de hashtag #200mph wat dan weer moet slaan op een topsnelheid boven de 320 km/u.

Beeld 3

Je gelooft het niet: ook op het volgende beeld lijkt de Marcos een compleet andere auto. De wielkasten zijn onwijs breed, de uitlaat zit op een andere plek dan voorheen en het achterlichtontwerp is veranderd. Niet bepaald kleine wijzigingen die zomaar even doorvoert. Sterker nog, we vragen ons af of dit beeld niet gewoon met AI is gegenereerd. Een AI-herkenner is er niet zeker van. Die schat in dat het beeld voor 47 procent zekerheid met ChatGPT is gemaakt.

Dit weerhoudt rijke lui er niet van om een bestelling te plaatsen. Tenminste, dat zegt Marcos op social media. De internationale bestellingen voor de Manticore zouden al binnenstromen. En daar zit het grootste probleem van de Marcos-comeback: de man achter de terugkeer.

Storeys leven hangt aan elkaar van de dubieuze financieringen en rechtszaken. Het kan natuurlijk dat hij zijn leven heeft gebeterd en nu de nobele taak op zich neemt om een verloren Britse parel nieuw leven in te blazen, maar ik betwijfel het. Er mist nog zoveel informatie, zoveel bewijs dat ie er echt gaat komen dat ik er mijn geld niet aan zou toevertrouwen.