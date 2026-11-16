Alle elektrische auto's hebben een heel groot probleem!

Elektrische auto's hebben zo hun voordelen. Ze zijn stil, trekken lekker snel op en je hoeft nooit meer naar de pomp. Maar er zit ook een nadeel aan waar je als eigenaar liever niet mee te maken krijgt. En als het eenmaal zover is, kan het een behoorlijk kostbare geschiedenis worden.

Het heeft alles te maken met het duurste onderdeel van de auto. De accu. Die gaat doorgaans jarenlang mee en levert bij normaal gebruik weinig problemen op. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het behoorlijk misgaan.

Het Belgische HLN besteedt aandacht aan de risico's van accubranden. Want hoewel elektrische auto's niet aantoonbaar vaker in brand vliegen dan benzineauto's, ontstaat er een heel ander verhaal zodra het accupakket zelf vlam vat.

En dan begint de ellende

Een brandende benzineauto is doorgaans relatief eenvoudig te blussen. Bij een accubrand kan dat een stuk ingewikkelder zijn. De batterij kan zichzelf blijven verhitten en zelfs opnieuw ontbranden als de brandweer denkt dat het vuur uit is. Daarom moet een uitgebrande elektrische auto soms langdurig worden gekoeld en onder toezicht blijven staan. Dat maakt ook het bergen en afvoeren een stuk lastiger. En duurder.

Gelukkig kun je zelf wel wat doen om de risico's te beperken. Gebruik goede laadapparatuur, laad niet via een gewoon verlengsnoer en laat een beschadigde accu of laadkabel controleren. En wellicht ten overvloede dat geldt voor alles war je oplaadt. Vraag maar aan de heer Eurlings...

En dan is er nog de verzekering. In Nederland is brandschade aan je eigen auto doorgaans gedekt met beperkt casco of allrisk. Met alleen WA ben je voor de schade aan je eigen auto meestal niet verzekerd.

Het grote probleem is dus niet dat iedere elektrische auto zomaar in brand kan vliegen. Dat geldt immers ook voor auto's op benzine. Maar als de accu eenmaal daadwerkelijk de hens in is gegaan, kan het nog een hele klus worden om de boel een beetje goed uit te krijgen.

Dat je het maar serieus neemt!