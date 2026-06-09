Apple CarPlay krijgt iOS 27-update: Waarom Europa deels wordt buitengesloten

Apple heeft tijdens zijn jaarlijkse WWDC-conferentie iOS 27 uit de doeken gedaan. Hoewel de update voor je iPhone pas in het najaar definitief verschijnt, kunnen we nu al de balans opmaken voor Apple CarPlay. Het infotainmentsysteem krijgt een aantal upgrades, met een hoofdrol voor kunstmatige intelligentie, al is de aanpassing niet zo groot als bij Carplay Ultra .

Vorig jaar bracht iOS 26 al grote visuele veranderingen naar CarPlay, zoals widgets en de 'Smart Display Zoom'. Dit jaar kiest Apple ervoor om vooral de techniek fijn te slijpen. De allergrootste upgrade is zonder twijfel de transformatie van Siri.

Siri krijgt een breintransplantatie

De huidige Siri in de auto is al jaren hopeloos achterhaald. Ze begrijpt je vaak verkeerd en is inmiddels ingehaald door andere spraakassistenten. In iOS 27 slaat Apple daarom terug met de introductie van Siri AI. Het nieuwe systeem maakt gebruik van de rekenkracht van een nieuwe basis genaamd Apple Foundation Model om Siri nu wel intelligent te maken.

Wat kun je er dan mee? Nou, Siri kan ‘’app-overstijgende opdrachten’’ opvolgen. Voorbeeldje: Als een vriend je een adres appt, kan Siri AI dat bericht scannen, het adres eruit vissen en automatisch je navigatie-app (zoals Apple Kaarten) instellen. Best handig, denk ik. Dankzij Apple’s Private Cloud Compute-infrastructuur moet de informatie vergrendeld blijven.

Domper voor Europa, voorlopig

Het Siri AI-feestje gaat echter hier nog even niet op. Vanwege de strenge wetgeving rondom de Europese Digital Markets Act (DMA) heeft Apple besloten om de AI-functies van iOS 27 voorlopig niet uit te rollen in de Europese Unie. Het is te hopen voor iPhone-gebruikers dat Brussel en Apple er snel uitkomen.

Overige handige CarPlay-tweaks in iOS 27

Wat verandert er dan wel aan jouw Apple Carplay wanneer je je telefoon het komende najaar opfrist? Denk aan wat kleinere zaken als:

Mini-speler voor audio : er komt een nieuwe kleine speler beschikbaar die audio toont in apps die buiten de traditionele media-categorie vallen.

Muziek doorspoelen (Audio Scrubbing) : In het 'Nu afspelen'-scherm kun je voortaan simpelweg de voortgangsbalk van een nummer, podcast of luisterboek vastpakken en naar links of rechts slepen om vooruit of achteruit te spoelen.

Betere navigatie en GPS : Het is erg dat het moet voor zo’n groot bedrijf, maar Apple geeft eindelijk de Kaarten-app een flinke update wat betreft nauwkeurigheid en rijrichting waardoor je minder snel de verkeerde afslag pakt in ingewikkelde binnensteden. Tenminste, dat belooft Apple.

Stabielere draadloze verbinding: Niets zo irritant als een haperende draadloze CarPlay-verbinding. Apple belooft dat de draadloze betrouwbaarheid met iOS 27 is opgeschroefd. Dat werd tijd.

YouTube kijken tijdens het opladen: Apple staat video-apps op het infotainment officieel toe, mits de auto veilig geparkeerd staat. In iOS 27 is het voor ontwikkelaars veel eenvoudiger gemaakt om video-browsing in te bouwen. De geruchten gaan dat Google een van de eerste partijen zal zijn die een officiële YouTube-app voor CarPlay uitrolt via AirPlay-streaming.

Speciaal voor de early adopters lanceert Apple vandaag de allereerste ontwikkelaarsbèta van iOS 27. De definitieve, publieke uitrol voor consumenten volgt traditiegetrouw in september van dit jaar. En nu maar hopen dat het vernieuwde Carplay beter wordt ontvangen dan Carplay Ultra .

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