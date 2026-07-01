Alle veranderingen van 1 juli 2026 voor de Nederlandse automobilist

We zijn halverwege het jaar, en dat betekent traditiegetrouw dat de overheid een hele waslijst aan nieuwe wetten en regels introduceert. Vanaf vandaag, woensdag 1 juli 2026, verandert er flink wat voor de Nederlandse automobilist en de hele vervoerssector.

Van verplichte 'zwarte dozen' en irritante piepjes in nieuwe auto's, tot een onverwacht mazzeltje bij het CJIB en keiharde stroomnet-beperkingen voor je laadpaal. Ik zet alle cruciale wijzigingen op het gebied van wegverkeer en wetgeving voor je op een rij.

Nieuwe auto's: Strengere Europese veiligheidsregels

Koop je vanaf vandaag een gloednieuwe auto die vanaf 1 juli 2026 in de EU is goedgekeurd? Dan is deze verplicht uitgerust met een reeks nieuwe Europese veiligheidssystemen. Fabrikanten ontkomen er niet meer aan. Dit zijn de nieuwe systemen.

'Zwarte Doos' (EDR)

Iedere nieuwe auto krijgt een Event Data Recorder. Net als in een vliegtuig legt dit systeem bij een ongeval cruciale data vast. Het meet constant je snelheid, reminput, stuurhoek en of je je gordel wel droeg.

Adaptief remlicht

Trap je boven de 50 km/u vol op de rem? Dan gaan je remlichten aan de achterzijde automatisch keihard knipperen om achterliggers te waarschuwen dat er een noodstop gaande is. Kom je volledig tot stilstand, dan schieten de alarmlichten direct aan.

Controle-camera (ADDW)

Het Advanced Driver Distraction Warning-systeem houdt je via een cameraatje in de gaten. Kijkt de bestuurder te lang naar het infotainmentscherm of dwalen de ogen af? Verwacht dan een hoop irritante waarschuwingspiepjes. Dit hebben sommige auto’s al en ik kan je vertellen: het is bloedirritant .

Voorbereiding alcoholslot

Nieuwe personenauto's moeten af fabriek de bekabeling en aansluitingen aan boord hebben om eenvoudig een alcoholslot te kunnen inbouwen. Blazen voor het starten hoeft nog niet, maar de 'ingrediënten' liggen klaar.

Schadevrije jaren

Voor verzekeraars en verzekerden veranderen er ook wat zaken op het gebied van de periode die je geen schade hebt gereden. Zo zijn verzekeraars vanaf 1 juli 2026 verplicht om de verzekeringnemer actief te informeren over het exacte aantal zuivere schadevrije jaren bij.

Roy-data

Het verbond van verzekeraars heeft samengezeten en vergaderd over de registratie van schadevrije jaren. Vanaf 1 juli gaan de verzekeraars over op een vernieuwd registratiesysteem. Daarmee worden je opgebouwde jaren niet langer afgerond op hele jaren, maar per maand bijgehouden. Dit slaan ze op in Roy-data. Hierdoor behoud je opgebouwde maanden bij het overstappen van verzekering.

Jaren overdragen

Daarnaast kunnen schadevrije jaren vanaf vandaag worden overgedragen naar de regelmatige bestuurder. Dit mag voor de periode dat deze persoon aantoonbaar als regelmatige bestuurder op de polis vermeld stond. Hiervoor is wel een afstandsverklaring nodig van de oorspronkelijke polishouder. Voorheen kon overdragen in principe alleen bij overlijden of echtscheiding.

Voor de zakelijke rijder/ondernemer: vanaf 1 juli 2026 is het ook toegestaan om schadevrije jaren over te dragen op naam (KvK-nummer) van een nieuw bedrijf in het geval van een fusie of bedrijfsovername.

Overal dezelfde terugval

Verzekerden begrepen er vaak niets meer van: de ene verzekeraar liet je na één schade 5 jaar terugvallen, de ander hanteerde een eigen 'commerciële' tabel of bonusbescherming. Vanaf 1 juli 2026 wordt de terugvaltabel volledig geharmoniseerd voor alle verzekeraars. Er wordt alleen nog gewerkt met 'zuivere schadevrije jaren'. Wie 15 schadevrije jaren of meer heeft opgebouwd en één schade claimt, valt vanaf nu bij iedere verzekeraar onherroepelijk terug naar exact 10 schadevrije jaren.

CJIB geeft eerste waarschuwingen

Goed nieuws voor de verstrooide hardrijder: het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stopt per 1 juli met het direct uitdelen van verhogingen (waarbij het boetebedrag direct met 50% steeg). Vergeet je je verkeersboete binnen de eerste acht weken te betalen? Dan krijg je voortaan eerst een gratis waarschuwing. Na ontvangst van deze 'gele kaart' krijg je nog twee weken extra de tijd om het oorspronkelijke boetebedrag zonder extra kosten over te maken via een handige QR-code. Pas als je dán nog niet betaalt, beginnen de aanmaningen te lopen.

Onderdelen uit China

Bestel je weleens kleine auto-accessoires, led-lampjes of tuningonderdelen bij Chinese webshops zoals AliExpress of Temu? Tot nu toe waren bestellingen onder de 150 euro vrijgesteld van invoerrechten. Vanaf 1 juli heft de EU deze vrijstelling op. Je betaalt voortaan een vast tarief van 3 euro aan invoerrechten per productcategorie. Bestel je een spoiler en een setje ventieldopjes? Dan betaal je dus direct 6 euro extra.

Tanken in Duitsland

Brandstof tanken bij onze oosterburen wordt vanaf vandaag een flink stuk minder aantrekkelijk . De Duitse overheid hanteerde een tijdelijke accijnskorting van 17 cent per liter, maar die regeling is per 1 juli 2026 afgelopen. De Duitse ADAC waarschuwt dat benzine en diesel aan de pomp per direct flink duurder worden, maar het is in de meeste gevallen nog altijd goedkoper dan hier in Nederland.

Ellende voor de nieuwe EV-rijder

Ben je van plan een elektrische auto te kopen en wil je een laadpaal aanvragen? Dan is er slecht nieuws. Tot nu toe kwamen alleen grootverbruikers op een wachtlijst te staan bij een vol stroomnet, maar vanaf 1 juli mogen netbeheerders bij zogeheten 'netcongestie' ook gewone huishoudens op de wachtlijst zetten.

Voor heel Noord-Brabant en een groot deel van de provincie Utrecht is het stroomnet vanaf vandaag officieel voor een deel op slot gegaan. Nieuwe laadpalen aanvragen of bestaande aansluitingen verzwaren is daar voorlopig onmogelijk. In de stad Utrecht is de situatie helemaal nijpend: alle aanvragen voor lichte en zware stroomaansluitingen gaan op de wachtlijst, wat volgens onderzoek leidt tot een jaarlijkse schade tussen de 75 en 225 miljoen euro voor scholen, bedrijven en vervoerders.

Wegenbelasting

Per 1 juli gaan de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor specifieke groepen flink op de schop. Het kabinet schrapt een aantal historische fiscale voordelen om gaten te dichten, maar geeft bestelautobezitters een tijdelijk steuntje in de rug:

Bestelbus

Vanwege de aanhoudend hoge brandstofprijzen gaat de wegenbelasting voor bestelauto’s tijdelijk met 50 procent omlaag tot het einde van dit jaar.

Einde 25 procent tarief

Rijdende winkels (zoals de SRV-wagen), kermis- en circusexploitanten, en vracht- of personenauto's die zijn ingericht als mobiele werkplaats (met werkbank en gereedschap) verliezen hun korting. Zij betaalden altijd slechts 25 procent wegenbelasting, maar moeten vanaf het eerste nieuwe tijdvak na 1 juli de volle 100 procent gaan aftikken. Het bijzonder tarief voor bestelauto's die als werkplaats zijn ingericht, blijft overigens wel bestaan.

Verval bedrijfswagenpark

Bedrijven die meer vrachtauto's dan aanhangwagens bezitten, kunnen vanaf vandaag geen mrb meer terugvragen via deze regeling. De vergunning is per direct ongeldig.

Internationaal transport met bestelbus

Met het ingaan van het Europese Mobiliteitspakket I worden internationale koeriers en ondernemers met een bestelbus vanaf 1 juli veel strenger aangepakt om misstanden en 'brievenbusfirma's' tegen te gaan

Tachograafplicht

Ga je met een bestelbus of combinatie vanaf 2.500 kilo de grens over voor commercieel transport? Dan is een slimme tachograaf (SMT2) vanaf vandaag verplicht om rij- en rusttijden te controleren.

Cabotageregels

Buitenlandse vervoerders die binnenlandse ritten rijden (bijvoorbeeld een Spaanse bus die tussen Rotterdam en Amsterdam pakketjes bezorgt) mogen nog maar maximaal 3 ritten binnen 7 dagen uitvoeren, gevolgd door een verplichte cooling-off periode van 4 dagen (binnen de Benelux geldt deze beperking overigens niet dankzij een eigen pact).

Terugkeerplicht

Een Nederlandse werkbus die internationaal rijdt, moet voortaan verplicht iedere acht weken minimaal één keer terugkeren naar de thuisbasis in Nederland.

Detacheringsregels

Buitenlandse chauffeurs van lichte bedrijfswagens hebben vanaf vandaag recht op het minimumloon en de cao-voorwaarden van het EU-land waar ze op dat moment rijden.

Vrachtwagenheffing

© Foto: RDW

Vanaf vandaag stopt Nederland met het bekende Eurovignet en treedt de vrachtwagenheffing in werking snelwegen en geselecteerde N-wegen. Vrachtwagens (N2- en N3-voertuigen zwaarder dan 3.500 kilo) betalen voortaan tol per kilometer via een verplicht tolkastje. Als compensatie gaat de vaste wegenbelasting voor vrachtwagens fors omlaag (tot het Europese minimumtarief).

Transportbedrijven en andere truckers opgelet: Veel ondernemers lieten hun zware bedrijfswagens (technische massa boven de 3.500 kilo) voorheen administratief terugkeuren naar precies 3.500 kilo om onder de categorie N2-voertuigen te vallen en zo de tachograafdans te ontspringen. Vanaf 1 juli helpt dat niet meer tegen de vrachtwagenheffing: de overheid kijkt nu naar de technische maximale massa. Is die hoger dan 3.500 kilo? Dan betaal je onherroepelijk tol. De BOVAG adviseert dat omzetten naar de N1-categorie een optie is, maar dat dit lang niet in alle gevallen financieel het gunstigst uitpakt.