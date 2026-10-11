‘Alleen goede auto’s kunnen de problemen van Volkswagen oplossen’

Hoewel de problemen bij Volkswagen groot zijn, blijft designbaas Andreas Mindt positief. ‘We hebben drie jaar geleden een nieuwe richting ingezet, daarvan komen nu de eerste auto’s op straat. En dit is nog maar het begin!’

De reacties op de nieuwe ID Polo zijn positief. Auto Motor und Sport concludeerde dat hij zijn klasse ontspringt, CAR meldde dat Volkswagen zich weer herinnert waar het het best in was en het belangrijkste van alles: Wouter noemde het ook een prima auto. De eerste prijs is ook binnen, want de Polo won zijn klasse (startprijzen onder 25 duizend euro) bij GCOTY, de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing, waar hij bovendien nog kans maakt op de eindzege. Volkswagens designchef Andreas Mindt kwam daar de prijs in ontvangst nemen — een prima gelegenheid om hem te spreken. ‘Ik ben heel blij met deze onderscheiding, want de ID Polo is voor ons een nieuw begin, een baken, zo je wilt. Het is een klein, bescheiden autootje, maar de ingrediënten kloppen. En hij is volledig uitverkocht. Ik las op Carscoops dat je op dit moment langer op een Polo moet wachten dan op een McLaren. Dat is goed en slecht tegelijk, laten we het daar maar op houden.’

Houvast

Je zegt dat de ID Polo een nieuw begin is, maar mijn conclusie na de eerste rijimpressie was dat dit de reïncarnatie van de Golf IV is, een terugkeer naar alles waar Volkswagen goed in was. ‘Heel erg bedankt dat je dat zegt, het is namelijk precies wat we wilden bereiken. Terug naar de waarden van Volkswagen — die waarden zijn onze schat, het goud dat we hebben. Ik zeg altijd dat we stabiel en sympathiek moeten zijn én dat iedere Volkswagen een geheime saus nodig heeft. Stabiel en sympathiek zijn het huiswerk, dat moeten we gewoon doen. En dan is die geheime het extraatje dat mensen enthousiast maakt. Bij de ID Polo kan ik precies aanwijzen wat dat is. Je hebt die stabiliteit en sympathie, een glimlachende, optimistische uitstraling. Het is niet zo’n dystopisch ontwerp als je elders soms ziet — het tegenovergestelde zelfs. Dat is volgens mij precies wat we nu moeten doen, in een tijd waarin zoveel onzekerheid is: mensen een beetje houvast geven. En dat doen we bewust met ons design.’

Nieuwe richting

Onzekerheid is er niet alleen in de wereld, maar ook binnen Volkswagen. Je hoeft de krant maar open te slaan of de tv aan te zetten en je komt het tegen. Kun je nog wel een feestje vieren na het winnen van zo’n award? ‘Ja, natuurlijk. Natuurlijk! Het zijn moeilijke tijden, maar wat kunnen we doen? Bij de pakken neer gaan zitten? Dat weiger ik. Wat kan onze reactie zijn op de situatie waarin we zitten? Alleen de auto’s. Als je goede auto’s maakt, hoef je niet bang te zijn voor de toekomst.’

‘We hebben drie jaar geleden een nieuwe richting ingezet, daarvan komen nu de eerste auto’s op straat. En dit is nog maar het begin. De journalisten zijn enthousiast over de ID Polo, maar klanten ook. Ze bestellen de auto zonder hem ooit te hebben gereden. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de hoge benzineprijs, dat hadden we niet voorzien. Maar voor ons pakt het goed uit. En dan moet de ID Cross nog komen. Die is voor ons nog belangrijker, omdat het een grotere auto is, met meer binnenruimte, in een segment dat nu populairder is dan dat van de ID Polo. We verwachten daar nog hogere aantallen van.’

Stap naar de toekomst

Ooit vertelde ik Mindt dat ik het deprimerend vond om langs de Volkswagen-dealer bij mij om de hoek te rijden, omdat er vaak enorme rijen ID3’s in basisuitvoering stonden. Kan ik er binnenkort weer zonder blinddoek langs? ‘Een paar dagen geleden hadden we bij de designafdeling de drie auto’s voor de deur geparkeerd staan die nu aan het publiek gepresenteerd zijn: de ID Polo, de ID Cross en de ID Polo GTI. Een rode GTI, een blauwe ID Polo en een groene ID Cross. Ik vond het eerlijk gezegd fantastisch, het was echt mooi om te zien hoe goed het nu werkt. Op straat zien ze er nieuw en fris uit, als je ze tussen alle andere auto’s ziet. Sommige mensen zeggen dat ze er behoudend uitzien, maar dat vind ik helemaal niet. Ik denk dat het juist een stap naar de toekomst is, omdat het een heel puur, heel monolitisch ontwerp is.’

Mission Efficiency in productie?

In het persbericht van de Mission Efficiency stond opvallend vaak dat het model nagenoeg productierijp is. Moet die auto dan niet gewoon in productie, als een soort moderne XL1? ‘We moeten een business case hebben, want zoals je zelf al zei, zijn het moeilijke tijden. De XL1, dat was echt een andere tijd. Het doel van Piëch was om een auto te bouwen die 1 liter per 100 kilometer verbruikte en dat moest per se gebeuren. Op dit moment rijden mensen liever in een SUV of crossover — mijn vrouw rijdt daar ook liever mee, de Mission Efficiency vindt ze maar niks, misschien wel omdat we compromisloos voor de laagste stroomlijn en het laagste frontaal oppervlak zijn gegaan. Tegelijkertijd hebben we veel bestaande onderdelen gebruikt. De aandrijflijn komt van de ID Polo, de voorwielophanging eveneens. De achterwielophanging komt ook van een bestaand model. In vergelijking met de XL1 is hij bovendien een stuk bruikbaarder, want de XL1 was een tweezitter en deze heeft een achterbank waarop je met een lengte tot ongeveer 1,60 meter goed kunt zitten. Laat ik het zo zeggen: er is niemand binnen Volkswagen die niet wil dat de Mission Efficiency in productie gaat.’

Optimistisch

Is het voor een ontwerper eigenlijk niet frustrerend om te werken in een omgeving waar het vooral lijkt te gaan over kostenbesparingen? ‘Weet je, 2026 is voor ons een belangrijk jaar. Dat ik die drie nieuwe modellen voor de deur van onze studio zag, dat was voor mij een geweldig moment. Ik hou echt van dat moment waarop je je werk voor het eerst op straat ziet. We hebben in China hetzelfde gedaan. Op de Chengdu Auto Show hadden we zeven nieuwe auto’s staan. Ik blijf geloven dat je met goede producten een ommekeer kunt bewerkstelligen. Ik ben heel optimistisch, je mag het zelfs naïef noemen. Maar zo wil ik zijn. Optimisch. Punt.’ Want als de designers al niet meer optimistisch zijn, kun je net zo goed gelijk de tent sluiten, niet waar? ‘Dat is het. Wie in een bedrijf moet optimistisch zijn? Zelfs als niemand het meer is, dan nog moet de designer het zijn. Anders ga je echt de mist in, daar ben ik van overtuigd.’

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