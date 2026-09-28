Alleen in deze landen betaal je meer voor benzine dan bij ons

Het zal je niet zijn ontgaan dat benzine momenteel nogal duur is. De landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 staat inmiddels op €2,729. Een record. Maar het kan erger. Echt waar.

Gelukkig voor de meeste mensen op de wereld is tanken niet op heel veel plekken duurder dan bij ons, maar er zijn dus wel degelijk landen waar je nog meer geld betaalt dan hier. Voor de vergelijking pakken we de wereldwijde benzineprijzen van GlobalPetrolPrices. Die zijn omgerekend naar euro's tegen de wisselkoers van die dag. Nederland kwam daarin uit op €2,416 per liter. Dat is dus niet onze adviesprijs, maar de prijs uit de internationale vergelijking.

En er stonden wereldwijd maar vier landen of gebieden boven ons. Welke dat zijn? Lees en huiver...

Denemarken – €2,518

Voor duurdere benzine hoef je niet eens Europa uit. In Denemarken kostte een liter omgerekend €2,518. En ineens klinkt onze benzineprijs bijna aantrekkelijk. Met de nadruk op bijna. Een volle tank van 50 liter kost je daar €125,90

Noorwegen – €2,731

In Noorwegen kostte een liter €2,731. Best knap voor een land dat zelf een van de grootste olieproducenten van Europa is. En dus snappen we het best dat vrijwel alle Noren elektrisch rijden, een nette €136,55 voor 50 litertjes is ook niet te betalen...

Malawi – €2,819

Dan een land dat je misschien niet direct in dit rijtje had verwacht is Malawi. Daar kostte een liter benzine omgerekend €2,819. En voor de inwoners komt die prijs nog veel harder aan dan voor ons, want de inkomens liggen er een stuk lager dan in de andere dure landen. En hoeveel je daar dus voor 50 liter betaalt? €140,95. Auw..

Hongkong – €3,842

En dan Hongkong. Daar kunnen ze pas écht lachen om onze benzineprijs. Een liter kostte er omgerekend maar liefst €3,842. Bijna vier euro. Voor een liter. Wel een kanttekening: in Hongkong wordt geen 95 maar 98 octaan verkocht en op de officiële pompprijzen worden flinke kortingen gegeven. Helemaal één-op-één vergelijken kun je het dus niet. Betaal je wel het volle pond, dan ben je voor een volle tank dus €192,10 kwijt.

Nederland staat vijfde wereldwijd

Nederland stond op 21 september met €2,416 per liter op plek vijf wereldwijd. Inmiddels staat onze landelijke adviesprijs op €2,729. De hoogste die UnitedConsumers heeft gemeten sinds het in 2000 begon met het bijhouden ervan. Maar daar hebben we dus niet mee gerekend, voordat je het je afvraagt en gaat klagen in de comments. Die prijs betaal je dus bij lange na niet overal.

En dan Duitsland...

Als je voordelig wil tanken, moet je dus de grens over. En dat doen we blijkbaar massaal, want vooral in België scheelt het veel, (€2,108) maar vanaf 1 oktober wordt het verschil met Duitsland nog wat pijnlijker. Een liter E10 kostte daar op 21 september gemiddeld €2,267.

Duitsland verlaagt vanaf 1 oktober de energiebelasting op benzine. Inclusief het btw-effect scheelt dat ongeveer 17 cent per liter. Als die verlaging volledig wordt doorgegeven en de overige prijzen gelijk blijven, zou E10 dus rond de €2,10 per liter uitkomen.

Vergeleken met onze adviesprijs scheelt dat ruim 62 cent per liter, oftewel meer dan 31 euro op 50 liter.

En op deze manier gaat het echt voor vrijwel het hele land lonen om de benzine over de grens te halen. Zeker als je een paar jerrycans meeneemt.

Maar in elk geval weet je nu waar je in elk geval niet moet tanken. Graag gedaan...

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