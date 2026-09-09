De allerlaatste Supra kan je niet zomaar kopen

Wil je de allerlaatste Toyota GR Supra van de vijfde generatie in je garage zetten? Dan moet je waarschijnlijk diep in de buidel tasten. Heel diep. Toyota heeft namelijk besloten om het allerlaatste exemplaar te doneren aan een goed doel. De auto wordt begin volgend jaar geveild en de volledige opbrengst gaat naar Reach Out WorldWide (ROWW).

Reach Out WorldWide (ROWW) een non-profitorganisatie voor noodhulp die snel hulp biedt in gebieden die zijn getroffen door natuurrampen en crises. Opgericht door de Amerikaanse acteur Paul Walker in 2010. Wat dat betreft is de cirkel rond. Hoe mooi is het dat de opbrengst van de allerlaatste Supra gaat naar een goed doel, opgericht door de man die 25 jaar geleden schitterde in een oranje Supra op het witte doek in de eerste Fast & Furious.

Toyota heeft de GR Supra MkV Final Edition voorzien van een speciaal VIN dat eindigt op 99999. Daarnaast staat er een handtekening van Akio Toyoda op de auto. De Toyota-topman staat bij liefhebbers ook bekend onder zijn bijnaam Morizo. Als Walker nog geleefd had stond zijn handtekening er ongetwijfeld naast, maar helaas.

De Supra wordt geveild tijdens de Barrett-Jackson Scottsdale Auction, die van 23 tot en met 31 januari 2027 wordt gehouden. Op dit soort veilingen voor het goede doel worden vaak bizarre bedragen geboden voor auto’s. Deze Supra zal daar geen uitzondering op zijn.

Handbak

De Final Edition beschikt over 435 pk uit de bekende B58 3.0 zes-in-lijn, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Aahterwielaandrijving, een flinke zescilinder en ouderwets zelf schakelen. Precies de ingrediënten die we niet vaak meer zijn bij een moderne sportauto.

Deze specifieke Final Edition krijgt onder meer een GT4 Style Pack met matte afwerking en rode accenten. De carrosserie is uitgevoerd in de kleur Phantom Gray en achterop zit een carbon ducktail.

In het interieur zit leer, Alcantara, rode stiksels en verschillende rode accenten. De koper krijgt een jaar lidmaatschap van de National Auto Sport Association cadeau, inclusief een High Performance Driving Event. Toch leuk meegenomen.

Kan hij 2,1 miljoen dollar overtreffen?

In 2019 werd de eerste productie-GR Supra van de huidige generatie door Barrett-Jackson geveild. Die auto bracht maar liefst 2,1 miljoen dollar op voor de Bob Woodruff Foundation.

Toyota en Barrett-Jackson hopen nu dat de laatste Supra dat bedrag kan overtreffen. Een mooi stukje symboliek. De eerste en laatste Supra van deze generatie worden als het ware door dezelfde veilingmeester met een enorme klap op de hamer aan een koper verkocht. Die 2,1 miljoen dollar zal vast overtroffen worden. 2019 is alweer een lange tijd geleden.

De auto wordt eerst getoond tijdens de Barrett-Jackson-veiling in Las Vegas van 10 tot en met 12 september 2026. Daarna begint het aftellen naar Scottsdale.

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