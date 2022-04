Alles over de Lamborghini Huracán Tecnica￼

Nieuwe plaatjes en informatie over de Lamborghini Huracán Tecnica. Met dank aan de man in regenjas.

Iets geheim houden lukt niet helemaal bij Lamborghini. Vinden we niet zo erg, want daardoor kunnen we vroegtijdig al smullen van het lekkers dat gaat komen. Gister lekte de eerste informatie over de nieuwe Tecnica. Daar is nu aanvullende informatie bijgekomen, plus een set nieuwe foto’s.

De foto’s geven het complete uiterlijk van de Lamborghini Huracán Tecnica prijs. Het is technisch een soort STO zonder alle frutsels. Net als dat de EVO een Performante zonder frutsels was. Dat betekent 640 pk uit een atmosferische V10 met achterwielaandrijving.

De Sian-achtige styling aan de voorkant dient als luchtinlaten. Daarnaast is er iets nieuws te melden over de motorkap. Er is een nieuwe motorafdekking. Daardoor kun je het ruitje achter de stoelen openen en zo nog beter die V10 horen. Dat zegt een man in regenjas tegenover Autoblog.nl

Het vermoeden is verder dat dit model ALA krijgt. Dat staat voor Aerodinamica Lamborghini Attiva. Oftewel, actieve aerodynamica. Debuteerde op de Performante en op de Aventador SVJ. Zat niet op de STO, maar komt mogelijk wel weer naar de Huracán Tecnica.

Een prijs is nog onbekend. Maar je hebt na de onthulling dit jaar nog rustig de tijd om erover na te denken. De productie van de V10 stopt pas in mei 2024.