Het principe van een auto veilen is stokoud, maar online autoveilingen zijn heel actueel. We vertellen je alles over online én offline veilingen.

Of je nu in de markt ben voor een nieuwe auto of niet, autoveilingen zijn altijd interessant om in de gaten te houden als liefhebber. De meest bijzondere en exclusieve auto’s worden vaak op deze manier verkocht, maar ook juist betaalbare liefhebbersauto’s (al dan niet in twijfelachtige staat). De laatste jaren is vooral het online veilen van een auto ‘booming’. We vertellen je alles wat je moet weten over autoveilingen, in alle mogelijke vormen.

Soorten autoveilingen

Je kunt op heel veel plekken terecht om een auto te veilen. We gaan alle belangrijke partijen even langs. Om het overzichtelijker te maken delen we die op in twee hoofdcategorieën: veilinghuizen en veilingwebsites.

Veilinghuizen

We beginnen met de meest traditionele categorie: de veilinghuizen. Deze hebben een historie die soms teruggaat naar de tijd dat er nog geen auto’s waren. Deze veilinghuizen houden zich dan ook niet puur met auto’s bezig, maar ook met andere dure spulletjes als kunst en antiek. Daarnaast zijn er veilinghuizen die zich wél volledig op auto’s en aanverwante artikelen richten.

De veilingen van deze partijen zijn vaak nog ouderwetse veilingen, waarbij het gaat om een fysiek evenement waar alle auto’s te bezichtigen zijn. Deze worden vervolgens geveild onder leiding van een veilingmeester. Dit betekent niet dat alle kopers ook fysiek aanwezig hoeven te zijn. Tegenwoordig kan er meestal ook online meegeboden worden. Ook veilinghuizen gaan met hun tijd mee. De veilingen worden vaak gehouden tijdens grote evenementen, zoals een concours d’elegance of een klassiekerbeurs.

Je kunt je voorstellen dat je in een gezellige atmosfeer met een glaasje champagne in de hand wellicht iets te enthousiast biedt op die droomauto uit je jeugd. Voor de verkopers is dat erg prettig én het is wellicht een verklaring voor de soms fenomenale prijzen die worden betaald.

Artcurial

Artcurial is een Frans veilinghuis, die in de jaren ’70 begon als kunstgalerie. Later ging Artcurial zich ook toeleggen op het veilen van auto’s. Sind 2010 is daar een aparte afdeling voor, genaamd Artcurial Motorcars. De bekendste autoveiling van Artcurial is de jaarlijkse veiling tijdens de klassiekerbeurs Rétromobile in Parijs.

Barrett-Jackson

Barrett-Jackson is een Amerikaans bedrijf, opgericht in 1971 door – je raadt het al – Barrett en Jackson. Barrett-Jackson richt zich uitsluitend op auto’s (en automobilia). In tegenstelling tot de bovengenoemde veilinghuizen veilt Barrett-Jackson ook betaalbare liefhebbersauto’s. Het bijzondere aan Barrett-Jackson is dat alles No Reserve geveild wordt. Ze zijn ook bekend om hun VIN 001-veilingen, waarbij het eerste exemplaar van een model wordt geveild voor een goed doel.

Bonhams

Het Britse Bonhams is een van de oudste veilinghuizen, opgericht in 1793. Toen veilden ze uiteraard nog geen auto’s, maar dat doen ze inmiddels wel volop. Daar hebben ze een speciale afdeling voor: Bonhams Motoring. Ze veilen vooral klassiekers, maar ook moderne exclusieve auto’s. In 2021 heeft Bonhams ook The Market overgenomen, een online veilingwebsite (zie onder).

Gooding & Co

Het Amerikaanse veilinghuis Gooding & Co bestaat nog maar sinds 2003, maar is inmiddels ook een grote naam. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de jaarlijkse veiling tijdens het Pebble Beach Concours d’Elegance. Gooding richt zich uitsluitend op auto’s, dus aan kunstveilingen doen ze niet. De veilingen van Gooding & Co vinden doorgaans op Amerikaanse bodem plaats.

Mecum Auctions

Mecum is eveneens een Amerikaans veilinghuis, dat uitsluitend veilingen in de VS organiseert en ook veel Amerikaans spul veilt. Net als Barrett-Jackson veilt Mecum een breed spectrum aan auto’s, van dure klassiekers tot betaalbare youngtimers.

RM Sotheby’s

Een van de meeste prestigieuze veilinghuizen op autogebied is RM Sotheby’s, gevestigd in Canada. Zij veilen alleen de meest exclusieve auto’s. RM Sotheby’s is ook verantwoordelijk voor de duurste auto ooit geveild (de 300 SLR Uhlenhaut). Dit veilinghuis bestaat desondanks nog niet enorm lang. Het bedrijf begon in 1991 als RM Auctions, maar werd in 2015 omgedoopt tot RM Sotheby’s. Het beroemde veilinghuis Sotheby’s nam toen namelijk een aandeel van 25% in RM Auctions.

Veilingwebsites

Veilingen bestaan al sinds mensenheugenis, maar de laatste jaren hebben online veilingen een enorme opmars doorgemaakt. Diverse veilingwebsites zijn in een paar jaar tijd heel groot geworden. Bij een online veiling blijft de auto doorgaans bij de verkoper staan en wordt de auto ongezien gekocht. Waar het bij traditionele veilingen aankomt op één evenement, worden op online veilingen doorlopend auto’s geveild.

Foto: Collecting Cars

BCA

BCA is een Brits veilingplatform dat specifiek gericht is op auto’s en ook een Nederlandse afdeling heeft. Waar veel andere veilingplatformen uit dit lijstje zich richten op bijzondere auto’s worden er bij BCA ook veel doodgewone auto’s geveild, waaronder ex-leaseauto’s. Net als bij klassieke veilingen worden de auto’s gegroepeerd in een grote veiling.

Bring a Trailer

Bring a Trailer is een Amerikaanse veilingwebsite voor liefhebbersauto’s in allerlei soorten en maten. Bring a Trailer bestaat sinds 2007 en was in eerste instantie een site met normale advertenties, voordat het een veilingwebsite werd. Het is een laagdrempelig platform, wat een van de redenen is dat het een aanbod enorm is.

Er lopen doorgaans honderden veilingen tegelijk.

Cars & Bids

Cars & Bids is ook een Amerikaanse veilingwebsite, vergelijkbaar met Bring a Trailer. Dit platform is mede opgericht door de populaire YouTuber Doug DeMuro. Cars & Bids is opgericht in 2020, maar groeide in no-time uit tot een groot platform. Op Cars & Bids zijn vooral youngtimers en moderne liefhebbersauto’s te vinden.

Catawiki

Catawiki is een Nederlandse veilingwebsite, opgericht in 2008. Het is een heel breed platform, maar ook auto’s komen hier voorbij. Het gaat vooral om oldtimers en youngtimers.

The Collectables

De Nederlandse knockoff werd mede opgericht door ons aller @Wouter. Op Autoblog kregen de kavels en het platform dan ook voldoende aandacht. Eind 2021 is Wouter uit The Collectables gestapt, Autoblog bleef wel aan als mediapartner tot aan de zomer van 2022. Op dit moment is The Collectables in een winterstop.

Collecting Cars

Collecting Cars bestaat nog maar sinds 2018, maar is heel snel gegroeid. Deze veilingwebsite richt zich op moderne liefhebbersauto’s en youngtimers. Collecting Cars is internationaal actief, maar ook in Nederland.

eBay

Op eBay kun je alles kopen, dus ook auto’s. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Marktplaats hebben ze niet alleen normale advertenties maar ook echte veilingen. eBay is wereldwijd heel groot, maar in Nederland is het aanbod qua auto’s vrij beperkt.

The Market

The Market is een Britse veilingwebsite, die opgericht is in 2017. Dit platform is in 2021 overgenomen door Bonhams, waardoor het nu ‘The Market by Bonhams‘ is. The Market is internationaal actief en er zijn ook Nederlandse auto’s op te vinden.

Troostwijk/BVA

In Nederland zijn Troostwijk en BVA bekende veilingwebsites. Deze twee partijen zijn in 2018 gefuseerd. Vanaf 2023 vallen de veilingen van BVA ook onder Troostwijk. Op deze site wordt van alles geveild, waaronder auto’s. Die komen voornamelijk bij autobedrijven vandaan, maar er worden ook auto’s van particulieren geveild. Net als bij BCA wordt er telkens een grote partij auto’s in één keer geveild. Dit kunnen bijzondere auto’s zijn, maar vaak zijn het ook alledaagse auto’s.

Veilingen van de overheid

Het zijn niet alleen particulieren en bedrijven die auto’s veilen, de overheid doet ook mee. Dit zijn vooral auto’s die in beslag zijn genomen, maar ook afgedankte voertuigen van de overheid zelf. Denk daarbij aan bijvoorbeeld levervoertuigen.

Domeinen Roerende Zaken

De overheidsinstantie die in Nederland auto’s veilt is Domeinen Roerende Zaken, a.k.a. Domeinen. De auto’s die de overheid in de aanbieding heeft zijn te bekijken op de website van Domeinen. Deze worden online geveild, meestal via inschrijving. Dat houdt in dat je een bod moet uitbrengen zonder dat je kunt zien wat de andere biedingen zijn. Als je de hoogste bieder blijkt te zijn krijg je bericht dat de auto in kwestie gegund is. Domeinen verkoopt daarnaast ook auto’s per opbod. In dat geval kunnen de kopers wel gewoon tegen elkaar opbieden.

Een auto kopen via Domeinen RZ is ietwat riskant, want de technische staat van de auto is vaak een groot vraagteken. Domeinen controleert niks en geeft ook geen garantie. In het verleden kon je nog wel komen kijken, maar dat is nu in principe niet meer mogelijk. Je moet het dus doen met de foto’s.

Fin Shop

Ook Belgen nemen auto’s in beslag en ook die worden geveild. De veilingen zijn te vinden in de ‘webshop’ van de Federale Overheidsdienst Financiën: de Fin Shop. Er zijn twee categorieën veilingen: webveilingen en openbare verkopen. Bij webveilingen kunnen verkopers direct via de website tegen elkaar opbieden. Bij openbare verkopen dient er per mail een bod uitgebracht te worden. Dit is dus een gesloten veiling, waarbij de biedingen niet zichtbaar zijn.

Hoe werkt een autoveiling?

Foto: Ford

Stel: je wil een auto veilen of een auto kopen op een veiling, hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat ligt er natuurlijk aan om wat voor veiling het gaat, maar we doen even uit de doeken hoe dit in zijn algemeen in zijn werk gaat en welke verschillen er zijn.

Een auto verkopen op een veiling

We bekijken het eerst even vanuit de kant van de verkoper. Als je een auto wilt veilen moet je eerst kiezen waar je dat wil doen. Zoals je hierboven kunt zien zijn er genoeg partijen waar je terecht kunt. Het ligt er natuurlijk maar net aan wat je in de aanbieding hebt. Een Mégane RS is heel gaaf, maar daarmee hoef je bij RM Sotheby’s niet aan te komen. Bij Collecting Cars kun je zo’n auto bijvoorbeeld wel laten veilen. Met de écht exclusieve auto’s (een klassieke Ferrari bijvoorbeeld) moet je bij een RM Sotheby’s of Bonhams aankloppen. Je auto door Domeinen laten veilen kan ook, dan moet je even wat witwasactiviteiten op touw zetten en betrapt worden door de FIOD.

Kosten

De kosten van het veilen van een auto kunnen behoorlijk uiteenlopen, van €0 tot 15% van de verkoopprijs. Bij de prestigieuze veilinghuizen ben je het uiteraard het duurst uit, al kunnen we niet precies zeggen hoeveel je kwijt bent. De kosten zijn namelijk niet inzichtelijk, wat eigenlijk al genoeg zegt.

We weten wel wat het kost om een auto op Bring a Trailer te zetten: dit kan vanaf 99 dollar. Als Nederlander heb je niet zoveel aan die informatie, maar je kunt wel je auto laten veilen via Collecting Cars of The Market. Het goede nieuws is: dat is in beide gevallen gratis. Houd er wel rekening mee dat je eventueel een fotograaf moet inhuren. Het Amerikaanse Cars and Bids is eveneens gratis voor verkopers, dus dit is een beetje de norm bij online veilingen.

Je auto via Domeinen laten veilen kan ook geheel kosteloos, inclusief ophaalservice. Het nadeel is alleen dat 100% van de opbrengst naar Domeinen gaat.

Reserve

Als je auto is geaccepteerd moet er een minimum verkoopprijs bepaald worden, of om even in vaktermen te spreken: de reserve. Deze is niet zichtbaar voor de bieders. Als het hoogste bod lager uitkomt dan het afgesproken bedrag gaat de auto niet weg. In sommige gevallen kan er na afloop gekeken worden of je het alsnog met de hoogste bieder eens kunt worden.

No Reserve

Een alternatieve manier om een auto te veilen is zonder minimumprijs, een zogenaamde ‘No Reserve’-veiling. De auto wordt sowieso verkocht aan de hoogste bieder, ongeacht de hoogte van het bod. Hier kleeft natuurlijk wel een risico aan voor jou als verkoper. Daar staan een aantal voordelen tegenover. No Reserve-veilingen kunnen bijvoorbeeld meer aandacht genereren en dus meer kopers trekken. Daarnaast gaat een auto op deze manier gegarandeerd weg.

De wetenschap leert ons dat No Reserve-veilingen daadwerkelijk betere opbrengsten hebben, statistisch gezien. Daar heb jij als verkoper alleen niets aan als je de uitzondering bent die de regel bevestigt. En dat kan zomaar gebeuren bij een No Reserve-veiling.

Een auto kopen op een veiling

Dan nu de andere kant van het verhaal: een auto kópen op een veiling.

Kosten

Voordat je gaat bieden is het handig om te weten hoeveel er nog bij komt aan commissie. Dit is altijd een percentage van het winnende bod, dus het bedrag verschilt per auto. Er zit vaak wel een minimum en een maximum aan. Bij online veilingen ligt de commissie doorgaans rond de 5%. Bij Collecting Cars is het maximumbedrag wat je betaalt €7.000. Oftewel: vanaf €116.666 loopt de commissie niet verder op.

Let wel: het bedrag van de commissie komt bovenop het bod wat je hebt gedaan. Bij de meeste sites krijg je een mooi staatje te zien van de totale kosten. Let daar goed op, want er zijn ook wat boefjes die allerlei extra kosten (inclusief stalling) rekenen.

Hieronder een overzicht van wat je bij elk veilingplatform aan commissie kwijt bent:

Veilingplatform Commissie Minimum Maximum RM Sotheby’s 10% – – Bonhams 15%* – – Gooding & Co 12,5%* – – Barrett-Jackson 10-12% – – Mecum 10-12% – – Collecting Cars 6%* €500 €7.000 The Market 5%* €720 €7.200 The Collectables 6% €300 €6.000 Cars & Bids 4,5% $225 $4.500 Bring a Trailer 5% – $5.000 Troostwijk 18%* – – BCA 1,65%** €400 – Catawiki 9% – – Domeinen – – – *Ex. btw

**Vanaf €15.000

Bieden

Bij een live veiling waarbij de bieders fysiek aanwezig zijn wordt er nog geboden op de ouderwetse manier: door je hand in de lucht te steken. Tegenwoordig kan er echter ook vaak online meegeboden worden bij deze veilingen. Uiteraard zijn er ook heel veel veilingen die uitsluitend online plaatsvinden.

Het bieden begint met een openingsbod, wat meestal alles boven de €1 mag zijn. Vervolgens geldt er een minimum bedrag waarmee het bod verhoogt moet worden, bijvoorbeeld €100. Deze stappen worden uiteraard groter naarmate de prijs oploopt. Als er miljoenen worden geboden op een klassieke Ferrari schiet een verhoging van €100 niet op.

Bij een fysieke veiling is de veiling afgelopen op het moment dat er niemand meer hoger biedt. Bij een online veiling is dit anders. Deze werken met een tijdslimiet. De veiling is dus voorbij als de tijd om is. De looptijd van een online veiling is meestal een of twee weken.

Als je slim denkt te zijn en net voor de eindtijd biedt, weet dan dat de meeste veilingen daar rekening mee hebben gehouden De eindtijd van de veiling wordt automatisch verlengd als er binnen een aantal minuten voor afloop nog een bod binnenkomt.

Er is ook nog een specifiek categorie veilingen waarbij je niet kunt zien wat anderen bieden. Dat is een zogenaamde gesloten veiling. Het winnende bord wordt daarbij ook niet bekend gemaakt. RM Sotheby’s organiseert bijvoorbeeld dit soort veilingen onder de noemer Sotheby’s Sealed.

Auto bezichtigen

Bij een online veiling is het gebruikelijk om een auto ongezien te kopen. Gelukkig is er meestal een uitgebreide fotoreportage. Als je een auto toch in levende lijve wil zien is het vaak wel mogelijk om een afspraak te maken met de verkoper. Bij veilingen waarbij een groep auto’s in één keer wordt verkocht (bijvoorbeeld bij BVA) worden er soms kijkdagen georganiseerd. Bij Domeinen was het voorheen ook mogelijk om de auto’s te bezichtigen, maar daar zijn ze mee gestopt.