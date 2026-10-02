Dit is het bestverkochte merk en model van 2026 tot nu toe

De verkoopcijfers van nieuwe Nederlandse auto’s in september zijn binnen en dat betekent dat de eerste negen maanden van het jaar voorbij zijn. Daarmee kunnen we kijken naar de autoverkopen in de eerste drie kwartalen van 2026. Dit valt ons op.

Brandstoffen

Het totale aantal registraties met ruim 264.000 auto's licht achterblijft bij vorig jaar. Daarvan zijn de meeste hybrides (50 procent). Let wel: dit zijn alle vormen van hybride bij elkaar gegooid. De pure benzineauto stort daarmee dus in naar 7,4 procent van de verkopen (bijna 19.500 auto’s). Dat laat 41 procent of bijna 110.000 verkopen aan de volledig elektrische auto.

Top 10 bestverkochte merken

Hoewel Skoda lang leek mee te dingen om de titel ‘bestverkochte merk in Nederland’, is de vraag naar de crossovers van het VAG-merk wat ik gekakt. Daardoor verkochten merken als BMW en Renault al meer auto’s. Toyota gooit nu hoge ogen met de Aygo X en Yaris Cross, maar het is niet genoeg om Kia te verslaan. Het Zuid-Koreaanse merk moet het vooral van de Picanto hebben met ruim 5.000 verkopen en van de EV3 (4.624 verkopen).

Kia – 25.481 registraties Toyota – 21.666 registraties Volkswagen – 17.829 registraties Renault – 16.394 registraties BMW – 16.317 registraties Skoda – 14.716 registraties Volvo – 13.139 registraties Hyundai – 11.553 registraties Tesla – 11.160 registraties Audi – 10.508 registraties

Top 10 bestverkochte modellen

Bij de modellen zijn de merken uit de merkentop 10 goed vertegenwoordigd. Toch komt het allerbestverkochte model van de eerste drie kwartalen van het merk op P9. Tesla verscheept onverminderd voor Model Y’s en Model 3’s naar Nederland. Zoveel dat de Y het bestverkochte model van Nederland is in de eerste negen maanden van 2026.

Tesla Model Y – 7.283 registraties Toyota Aygo X – 6.268 registraties Kia Picanto – 5.183 registraties Skoda Elroq – 4.918 registraties Kia EV3 – 4.624 registraties Hyundai Kona – 4.468 registraties Skoda Kodiaq – 3.823 registraties Tesla Model 3 – 3.817 registraties Ford Kuga – 3.654 registraties Toyota Yaris Cross – 3.653 registraties

Wat doet het goed in het topsegment?

Aan de bovenkant van de markt wordt het geld blijkbaar nog steeds gemakkelijk uitgegeven, met name aan krachtige SUV.

Porsche

De Cayenne is veruit de populairste Porsche van het land met 726 registraties. Hij verkoopt daarmee beter dan de Macan (485) en laat de iconische 911 (304) ruim achter zich.

Aston Martin

Dat een grote SUV meteen een verkooptopper is, is geen gegeven. Dat laat Aston Martin wel zien. Het Britse merk verkocht 32 auto's in totaal, waarvan de DB12 (15) en Vanquish (9) de populairste zijn. De DBX blijft steken op slechts 3 exemplaren, maar daar kan met de nieuwe GT verandering in komen.

Ferrari

Ferrari noteert 76 auto's in totaal. De Purosangue (21 stuks) en de plug-in hybride 296 (15 stuks) trekken de kar, geflankeerd door de kersverse 12Cilindri (20 stuks).

Lamborghini

Van de 106 verkochte Lamborghini's in Nederland zijn er 89 een Urus. De nieuwe hypercar Revuelto staat op 6 stuks, terwijl de Temerario op 11 registraties binnenkomt.

© Foto: Wassili_Productions

De Chinese golf

Bij de volumemerken en nieuwe toetreders vallen een paar groeicijfers op. BYD zag zijn verkopen meer dan verdubbelen van 2.805 (2025) naar 6.409 auto's in 2026. De grote aanjagers zijn de Seal U (2.690 stuks) en de compacte Atto 2 (1.547 stuks). Landgenoot Leapmotor gaat eveneens erg goed. Dankzij de Stellantis-rugwind verkocht het merk al 3.214 auto's in negen maanden, met de B10 (1.247) en de kleine T03 (1.051) als hardlopers. Merken als Jaecoo (2.427 registraties), Omoda (1.141) en Xpeng (991) pakken serieus marktaandeel in de middenklasse.

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