Zo werkt de langste wisselbaan van Nederland op de A9, A1 en A6

Rijd je regelmatig tussen Almere en Amsterdam? Of ja rijden, probeer je er te rijden maar sta je er vaak in de file? Dan hebben we goed nieuws. Sinds afgelopen week is de wisselbaan op de A9, A1 en A6 weer open in de spits om de drukte wat beter te verwerken.

Wat is een wisselbaan?

Simpelgezegd is de wisselbaan de middelste rijstrook tussen twee rijrichtingen die in de meeste gevallen leeg is. Het is een extra lap asfalt die afhankelijk van de drukte van richting verandert. In de ochtend wordt die bijvoorbeeld ingezet voor verkeer richting de stad, terwijl je ’s avonds juist de andere kant op extra capaciteit krijgt. De wisselbaan lag er al wat langer, maar is nu flink uitgebreid en komt nu uit op een lengte van bijna 25 kilometer. Daarmee is het officieel de langste van Nederland. Ben je meer van het luisteren dan het lezen? Bekijk hieronder de video die @martijngizmo maakte!

De werking op de A9, A1 en A6

De werking is van de wisselbaan tussen Amsterdam en Almere vrij overzichtelijk, maar wel afhankelijk van het moment van de dag. ‘s Ochtends tijdens de ochtendspits is er extra rijcapaciteit in de richting van Amsterdam en Schiphol waar men naar het werk gaat. Je kunt erop via de ingangen Almere N702 en A6 Almere. Je verlaat de wisselstrook via de A1 Diemen en A9 dicht bij de brug Amsterdam-Rijnkanaal.

‘s Avonds, op de terugweg naar huis, gaat de wisselbaan juist open voor verkeer van Amsterdam naar Almere. Je komt op de extra rijstrook via de ingang A9 dicht bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De ingang van de wisselbaan op de A1 bij Diemen komt in de avondspits te vervallen. Hierna kom je uit op de N702 en A6 richting Almere.

Waarom is dit zo’n slimme oplossing?

Het grote voordeel van een wisselbaan is flexibiliteit. In plaats van permanent extra rijstroken aan te leggen – die buiten de spits vaak leeg blijven – wordt de capaciteit dynamisch ingezet. Dat scheelt ruimte, kosten en zorgt ervoor dat de filedruk precies daar wordt aangepakt waar die ontstaat.

Straks pas helemaal open

De wisselbaan wordt in de toekomst zelfs nog verder benut. Er wordt eerst verder gewerkt aan andere onderdelen van het project weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Zo wordt er eerst een deel van de A9 verbreed. Daarna kan ook het nieuwe stuk in de ochtendspits open. Tot die tijd blijft het gebruik deels beperkt.