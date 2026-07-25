Bekende verzekeraar is helemaal klaar met die achterlijk dure autokoplampen

Iedereen die weleens tegen een paaltje is aangetikt weet het: een gebroken koplamp is geen goedkope grap meer. Het lijken soms wel of ze er diamanten in hebben gestopt. Verzekeraar Allianz heeft er nu ook genoeg van en trekt publiekelijk aan de bel.

Volgens de Duitse tak van het bedrijf zijn reserveonderdelen de afgelopen jaren zo hard in prijs gestegen, dat het voor zowel automobilisten als verzekeraars nauwelijks meer te behappen is.

Koplampen de grote boosdoener

De grootste ergernis zijn koplampen. Sommerfeld, directeur van Allianz Versicherungs-AG, legt tegenover Handelsblatt uit dat een simpele parkeerschade vrijwel altijd resulteert in een complete vervanging. Bij elke kleine beschadiging gaat de hele unit de deur uit en komt er een gloednieuwe voor terug, ongeacht hoe klein het defect eigenlijk is. Cijfers onderbouwen zijn frustratie. In Duitsland worden jaarlijks zo'n 870.000 koplampen vervangen, en de gemiddelde prijs daarvan is opgelopen van 708 euro in 2015 naar 1.251 euro vorig jaar. Dat is bijna een verdubbeling.

Regels de grote boosdoener

Een deel van het probleem is niet zozeer de koplamp, maar de regelgeving. De kunststof buitenglazen van koplampen kunnen in Duitsland bij lichte krassen of steenslag prima gerepareerd worden, maar dat is simpelweg niet toegestaan. In landen als Frankrijk kan dat wel, wat volgens Allianz laat zien dat de Duitse regels onnodig streng zijn. Het gevolg is dat de lampen technisch gezien prima gerepareerd kunnen worden, maar het van de overheid niet mag en ze dus bij het afval worden geknikkerd.

Koplampen zijn overigens niet het enige dure onderdeel. Uit cijfers van de Duitse koepelorganisatie van verzekeraars blijkt dat kofferklepppen inmiddels meer dan twee keer zo duur zijn als tien jaar geleden, spatborden ruim 80 procent zijn gestegen, en voorruiten zo'n 50 procent meer kosten dan in 2015.

Die stijgingen komen uiteindelijk bij ons terecht, want hogere reparatiekosten vertalen zich rechtstreeks naar hogere premies voor de autoverzekering. Een simpele aanrijding, die vroeger misschien een paar honderd euro kostte, loopt nu eenvoudig in de duizenden euro’s.

Tijd voor actie

Allianz richt haar pijlen zowel op de autofabrikanten als op de politiek. Fabrikanten moeten er volgens de verzekeraar voor zorgen dat onderdelen daadwerkelijk reparabel zijn ontworpen, in plaats van als complete units die je alleen in zijn geheel kunt vervangen. De politiek moet op haar beurt de regelgeving versoepelen, zodat reparaties die technisch mogelijk zijn ook daadwerkelijk mogen worden uitgevoerd.

Daarnaast noemt Allianz nog een ander argument dat verder gaat dan alleen geld. Het gebruik van gebruikte onderdelen of reparatie in plaats van vervanging kan de CO2-uitstoot flink terugdringen. Laten we hopen dat ze luisteren. Want een beetje autoverzekering is inmiddels al duur genoeg.

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