In de lente of in de zomer schijnt het zonnetje lekker. En dus ben je in je hoofd bezig met de vraag; moet ik geen cabrio kopen? Dat weten autohandelaren ook en dus liggen de prijzen vaak wat hoger. De beste tijd om een cabrio te kopen is nu. In de herfst, of in de winter. Niemand is bezig met een cabrio. Dus sla je slag.

Op Marktplaats staat nu een blauwe Alpina BMW B3 3.0 Cabriolet uit 1995 te koop voor €19.999. Normaal gesproken zijn Alpina’s redelijk onbetaalbare auto’s, maar deze 30 jaar oude lieveling is nog enigszins te doen. Dat komt vooral omdat deze E36 al heel veel mooie zomers heeft gehad, er staat 304.425 kilometer op de teller.

De E36 doet weer mee

De E36 is inmiddels oud genoeg dat het “sjonnie-tijdperk” verleden tijd is. Nu ben je gewoon een keurige vent of dame als je voor de dag komt in een E36. Een man of vrouw met smaak, jazeker. Zeker als de E36 in kwestie een beetje netjes is bijgehouden. Dat is in elk geval bij deze Alpina zo, ondanks de hoge kilometerstand.

Het cabriodak is vervangen en op basis van de foto’s ziet de lak er ook nog wel oke uit. Dat laatste vergt natuurlijk een nadere inspectie in het vlees. Want natuurlijk zal een 30 jaar oude auto hier en daar wat gebruikerssporen hebben. De leeftijd zie je vooral aan de versleten lederen stoelen in het interieur. Dit is nog een auto uit het tijdperk dat je dikke lederen sjaken kreeg als zetels. Met als voordeel dat ze wel tegen een stootje kunnen. Gaat dus nog prima een zomer of 5 mee. Geen probleem.

De Alpina B3 Cabriolet uit 1995 is in de basis uitgerust met de M50 zes-in-lijn uit de 325i. Met 250 pk en 320 Nm koppel is het echt wel lekker cruisen. Het was destijds al een comfortabel alternatief op de sportievere M3 met de 3.2 zes-in-lijn. De latere E36 B3’s kregen ook een 3.2 uit de 328i, met een upgrade naar 265 pk en 330 Nm koppel.