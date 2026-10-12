Alpina verklapt misschien het beste nieuws van 2027

Iedereen weet dat de toekomst van de V8 er niet bepaald rooskleurig uitziet. De achtcilinder wordt links en rechts bij het oud vuil gezet, maar gelukkig is er nog een merk dat weigert de handdoek in de ring te gooien. BMW-tuner Alpina trekt de heldencape uit de kast en geeft V8-liefhebbers met een Instagram-bericht zowaar weer iets om naar uit te kijken.

BMW Alpina plaatste een foto van een V8 met een nogal interessante tekst op Instagram. De achtpitter zou namelijk, na een beetje verfijning, gewoon de basis vormen voor het kenmerkende rijkarakter van het merk. En wat opvalt is dat de tuner het eigenlijk niet heeft over hoe we langzaam afscheid moeten gaan nemen van de achtcilinder, maar meer over hoe de V8 onderdeel van de toekomst gaat zijn.

Er zijn natuurlijk verder helemaal geen technische details of iets in die richting, maar BMW heeft eerder al laten weten dat het eerste nieuwe productiemodel van het zelfstandige BMW Alpina-merk in 2027 verschijnt en geïnspireerd wordt op de 7 Serie.

Nou, wat voor motor zou daar nou in komen...

Een dikke 7 met Alpina-saus

Het is vrij logisch dat de nieuwe Alpina 7 Serie iets anders wordt dan gewoon een BMW met een dikke motor. Eerder een soort limousine die gewoon hard gaat zonder dat jouw passagiers daar iets van merken. Of de auto er ook daadwerkelijk als een echte Alpina uitziet zullen de meningen ongetwijfeld over verdeeld zijn, maar goed. Een V8 past hier natuurlijk wel perfect bij.

Alpina heeft sinds 1 januari 2026 een eigen positie binnen BMW en gaat zich vooral bezighouden met prestaties, comfort en luxe. Daar horen uiteraard de kenmerkende Alpina-velgen en strepen bij.

Ik roep het nu wel heel hard, maar of de V8 echt in de nieuwe Alpina komt is nog niet officieel bevestigd. Maar als dit een teaser is, heeft Alpina wel heel toevallig precies het goede plaatje gekozen.

Via: Auto Motor und Sport

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