Dit is de Nederlandse prijs van de Alpine A390!

Iedereen die op zoek is naar een elektrische middenklasser van de baas, let even op! Je kunt hier zomaar iets aan hebben. Alpine heeft namelijk de Franse prijzen en specificaties van de nieuwe A390 bekendgemaakt. En al zijn het niet de prijzen in ons kikkerlandje, het geeft wel een goede indicatie hoe duur het apparaat gaat worden. De elektrische crossover verschijnt in twee versies: GT en GTS.

Laten we er maar meteen induiken: de Alpine A390 GT, de instapversie, kost in Nederland 67.900 euro. Deze versie heeft 400 pk, vierwielaandrijving en een sprint van nul naar honderd in 4,8 seconden. De actieradius bedraagt 555 kilometer dankzij een 89 kWh grote LG-batterij. Laden kan met maximaal 190 kW aan een snellader of met 11 tot 22 kW via wisselstroom.

Een trapje hoger op de ladder vinden we de GTS met 470 pk. Ook hier vierwielaandrijving en dezelfde opgegeven actieradius. De batterij komt in dit geval van de Franse leverancier Verkor en moet stabieler presteren bij lage laadniveaus. Deze versie staat nu nog niet in de Nederlandse prijslijst. Ergens in het tweede kwartaal van dit jaar moet dat wel het geval zijn.

Opties zijn onder meer een warmtepomp voor 400 euro, voertuig-naar-net (V2G) voor 1.200 euro en de matgrijze lak Gris Tonnerre Mat voor 3.900 euro. De kleine Franse vlaggetjes op de carrosserie kosten 90 euro extra. Eet dat, Ferrari! Maar dan komt de hamvraag; zou je deze auto voor dit geld als volgende bestellen? Wetende dat een nieuwe BMW iX3 bijvoorbeeld net zo duur is, maar wel twee keer zo snel laadt én ook nog een eind verder komt?

En de GTS dan? De prijs is nog onbekend, maar zal makkelijk richting de 80k gaan. Nou, als we die gaan vergelijken komen we uit bij kanonnen als de Audi Q6 e-tron met vierwielaandrijving. Die begint bij 83.450 euro met 387 pk. En ook een achterwielaangedreven Porsche Macan met 82.959 euro en360 pk. En een Porsche logo op de neus... Beide hebben ook nog eens grotere batterijen en snellere laadtijden dan de Alpine.

Dus, wordt dit jouw volgende auto? Zo ja, dan weet je nu ongeveer wat hij gaat kosten.