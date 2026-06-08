Alpine A390: sportwagenmerk of crossovermerk? #test

Alpine staat op een kruispunt. Het merk dat we kennen van de lichte, speelse A110 komt nu met iets totaal anders: de volledig elektrische A390. Een sportieve fastback met vijf deuren, ruimte voor het gezin én de ambitie om het Alpine-DNA mee te nemen naar het elektrische tijdperk. Maar lukt dat ook?





De A390 staat op het AmpR Medium-platform van Renault en krijgt een accupakket van 89 kWh. In deze GT-uitvoering levert hij 400 pk en 661 Nm, goed voor een sprint naar de 100 km/u in 4,8 seconden. Er komt ook een krachtigere GTS-versie met 470 pk.



Technisch doet Alpine iets bijzonders. De A390 heeft niet één, maar twee elektromotoren op de achteras. Daarmee kan de auto actief spelen met het koppel per achterwiel om de auto scherper de bocht in te sturen. Op papier klinkt dat als een recept voor een speelse rijdersauto. Is dat ook zo in de praktijk? Check de rijtest video met de Alpine A390 om Wouters oordeel te horen.



