Alpine gooit lichtgewicht filosofie compleet overboord met deze zwaargewicht

Alpine. Dat is toch dat iconische Franse merk waarbij je voornamelijk moet denken aan lichtgewicht sportauto’s. Met de A110 heeft het Franse merk jarenlang laten zien dat je niet per se honderden pk’s nodig hebt om hard en vooral leuk te gaan. Toch gooit Alpine die filosofie voor één project behoorlijk overboord. Letterlijk.

Tijdens HISWA te water (de grootste in-water bootshow van Noord-Europa) steelt Alpine de show met de BENETEAU Gran Turismo 40 Alpine. Jawel, een boot met een Alpine-logo. Dit gaat veel verder dan een stickerpakketje voor een bestaande boot. De Fransen hebben zich behoorlijk uitgeleefd op het vaartuig.

De Gran Turismo 40 Alpine is het resultaat van een samenwerking tussen Alpine en botenbouwer BENETEAU. De twee Franse merken hebben hun ontwerpteams bij elkaar gezet en meer dan 300 onderdelen aangepast of speciaal ontwikkeld voor deze uitvoering.

Toch voelt het als een gekke samenwerking. Zoals gezegd is de A110 het summum van een moderne lichtgewicht auto. Met de elektrische modellen begint het allemaal wat zwaarder te worden, maar in dit tijdperk van batterij elektrische auto’s kan ik ze dat nog vergeven. Maar een boot?

Alpine op het water

Toch proberen ze de merkfilosofie naar het water te brengen. De kleur van de BENETEAU Gran Turismo 40 Alpine heet Signal Grey en wordt gecombineerd met zwarte exterieurdetails. Binnenin vinden we Navy Blue-accenten en zelfs de stuurconsole is aangepast.

Het stuurwiel moet daarbij vooral bekend voorkomen voor liefhebbers van Alpine. Het ontwerp is namelijk geïnspireerd op de cockpits van de auto’s van het merk. De Gran Turismo 40 is voorzien van twee Mercury Verado-buitenboordmotoren van 400 pk. In totaal dus 800 pk. Liever binnenboord voor wat minder rust en stilte tijdens het varen? Dan zijn er twee Yanmar-motoren van 320 pk beschikbaar.

Waar de A110 draait om een laag gewicht en een minimale hoeveelheid ballast tussen jou en de weg, draait de Gran Turismo 40 om ruimte, luxe en vermogen. Het bruggetje met Alpine op het gebied van luxe is nog te maken, maar voor de rest is deze moeilijk uit te leggen natuurlijk. Ach, soms zijn Fransen een beetje gek en daar past zo’n samenwerking tussen twee bekende Franse partijen natuurlijk wel bij.

Wie de bijzondere Alpine-boot met eigen ogen wil zien, kan daarvoor van 2 tot en met 6 september naar Lelystad. De Gran Turismo 40 Alpine ligt tijdens de HISWA te water in de Bataviahaven. Toch wel leuk dat je dit Franse stukje trots gewoon in Nederland kunt bekijken.

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