Alpine PS1 is een 911-concurrent met klapkoplampen

Met de Parijse autosalon voor de deur weten we dat het tijd is voor teasers. Ook Alpine is van de partij en geeft er de eerste hints naar de elektrische A110. Maar nog interessanter nieuws brengt het sportieve Renault-broertje vandaag met de PS1.

PS1 staat niet voor PlayStation 1, maar voor Projet Spécial 1. Deze conceptauto valt in een compleet nieuwe categorie binnen Alpine. De andere twee categorieën zijn de volumemodellen (A290 en A390) en ‘Icons’ (A110). De pijler is voor “speciale projecten’’. Dat klinkt als hele dure sportauto’s in zeer lage aantallen.

A310-comeback?

Heel veel meer informatie dan de releasedatum (12 oktober, de eerste dag van de autobeurs in de Franse hoofdstad) krijgen we nog niet. Alpine deelt een donker beeld van een heel scherp aangesneden koplamp in de Franse driekleur. Op de middelste afbeelding hierboven heb ik wat gespeeld met de belichting. Je ziet er linksboven in het beeld een soort achtervleugel. Zo’n vleugeltje had de oude A310 ook. Zou Alpine dan drie jaar na de eerste geruchten nu alsnog een exclusief A310-eerbetoon bouwen?

In een Instagram-reel wordt nog wat meer duidelijk over de voorverlichting. Het licht zit verscholen achter een kapje dat omlaag kan klappen. Lekker retro, Alpine! De A310 had trouwens geen klapkoplampen, maar wel voorverlichting achter een doorzichtige kap.

Porsche 911, opgelet

Als de eerdere verhalen waar zijn, dan wil Alpine de nieuwe A310 inzetten als alternatief voor de Porsche 911. De A310 moet ook een 2+2-vierzitter worden met twee kleine (optionele) zitplaatsen achterin. Het model zou op dezelfde APP-basis komen te staan als de elektrische A110.

Antwoord op al mijn vragen krijgen we op maandag 12 oktober, de eerste dag van de Paris Motor Show. De presentatie van de Alpine PS1 is om 09:20 uur. Hou dus komende maandagochtend goed Autoblog.nl in de gaten om als eerste de PS1 helemaal te kunnen zien.

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