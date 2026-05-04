Alfa, bouw deze Brera.

Soms zie je een auto en denk je meteen BOUWEN. Geen discussie. Dit is er zo eentje.

Er is namelijk een nieuwe digitale interpretatie opgedoken van wat in feite een moderne opvolger van de Alfa Romeo Brera zou kunnen zijn. Officieel niks, gewoon een designer die z’n fantasie de vrije loop laat. Maar het raakt wel precies waar Alfa ooit sterk in was. Emotie, schoonheid, beleving, liefde. Dat soort dingen.

Even terug naar die eerste Brera. Dat was niet zomaar een coupé. Het begon als concept begin jaren 2000 en sloeg meteen in als een bom. Ontworpen door Giugiaro, met die kenmerkende drie koplampen per kant, een lage en brede houding en een front dat je van mijlenver herkende als Alfa. Toen hij uiteindelijk op de weg kwam, was hij misschien wat zwaarder dan gehoopt, maar qua uitstraling zat het gewoon goed. Zo’n auto waar je nog even naar omkijkt als je uitstapt. Zoals het een ware Alfa Romeo betaamt.

En dat gevoel krijgen we ook bij dit ontwerp. Hij klopt. Lage neus, brede schouders, korte overhangen. Die typische Alfa-grille zit er nog steeds in, maar dan strakker en moderner uitgewerkt. De koplampen zijn scherper, de lijnen iets agressiever, zonder dat het schreeuwerig wordt. Alleen wordt hij niet gemaakt.

En dat maakt het ook een beetje frustrerend. Want Alfa laat met dit soort beelden zien dat ze het nog steeds kunnen. Design, emotie, karakter, het zit er allemaal nog. Alleen zie je het in de praktijk vooral terug in elektrische SUV’s. Die niemand wil hebben.

Terwijl dit dus precies is wat het merk nodig heeft. Geen hyperdure supercar, maar gewoon een mooie, sportieve coupé waar mensen weer een beetje verliefd op kunnen worden.

Alfa, bouw dit en je problemen zijn voorbij.