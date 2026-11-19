Amper een jaar na de grootste aanpassing van regels in de Formule 1 sinds lange tijd, wordt er alweer gespeeld met de volgende veranderingen. Zo krijgen we bijvoorbeeld de V8 weer terug en is het idee dat we gaan racen in Rwanda. Maar als het aan Max Verstappen ligt, liggen er nog meer kansen om de sport interessanter te maken.

Het is inmiddels bevestigd en weer ongedaan gemaakt, dus we weten het eigenlijk nog niet zeker. Maar het lijkt erop dat de Formule 1-bolides in 2030 uitgerust worden met een 2,1 liter V8 met turbo en minder elektrische hulpcomponenten. In de ogen van velen een overwinning tegenover de V6 en de afhankelijkheid van de elektrische aandrijving die dit moment de koningsklasse beperkt. Maar Max Verstappen is nog niet helemaal overtuigd van de vooruitgang.

Het is een compromis

"Ik weet het nog niet. Het is zeker een verbetering, maar ik kan je nu nog niet zeggen wat ik na 2030 ga doen. Maar voor de sport zelf is het een goede keuze", zegt hij met betrekking op de overstap naar de V8. Tegelijk heeft hij zelf natuurlijk ook een toekomstbeeld van een in zijn ogen perfecte Formule 1. En die omvat eigenlijk helemaal geen V8, want dat is een vervelende compromis die nu gesteld moest worden om überhaupt nog te kunnen racen.

"Als je het aan mij zou vragen, zou ik natuurlijk weer voor een V10 kiezen. Dat klinkt nog beter, maar ik weet dat dat niet realistisch is", stelt de Limburger. "Maar dit is goed. Dit is zeker een stap in de goede richting. Maar nogmaals, het is nog niet bevestigd, dus ik denk dat er nog een paar dingen zijn waarover ze het eens moeten worden."

Dag Monaco, Baku en Las Vegas

Verstappen ziet ook de nadelen van zijn keuze voor een V10 in. Zelfs zijn voorkeur om de V8 helemaal los van elektrische aandrijving en de turbo te laten draaien, zou niet werken. Daardoor zouden veel stratencircuits als Monaco, Baku en Las Vegas niet meer door kunnen gaan door geluidsoverlast.

"Met mijn plannen zou je op sommige circuits niet zou mogen racen omdat het te luid zou zijn! Als het aan mij ligt, zou ik de turbo eraf halen. En ik zou de elektrische aandrijving schrappen. Nou ja, misschien kun je het gebruiken als een ‘push-to-pass’, maar dan niet meer zo veel via de accu. Maar dan mag je op sommige circuits niet racen", aldus de viervoudig wereldkampioen.