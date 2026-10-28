Deze EV schrijft pas écht hard af

Wie een nieuwe elektrische auto koopt, weet inmiddels dat de afschrijving behoorlijk pijnlijk kan zijn. Vooral eigenaren van dure EV's hebben de afgelopen jaren flinke bedragen zien verdampen. Maar er is altijd iemand die het nog veel erger heeft.

Neem de Tesla Model S. Een exemplaar dat ooit ruim anderhalve tonkostte, koop je tegenwoordig voor een fractie daarvan. Of verkoop, weet ik uit eigen pijnlijke ervaring... Volgens Amerikaans onderzoek verliest de Model S in vijf jaar gemiddeld 62 procent van zijn waarde. Bij de Model X is dat 61 procent en ook de Porsche Taycan heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd als het gaat om geld verliezen.

Maar zelfs die auto's vallen een beetje in het niet bij wat een Amerikaanse eigenaar van een Rolls-Royce Spectre onlangs meemaakte.

Meer dan een ton weg in 2.900 kilometer

Even recapituleren, want waar gaat het ook alweer over? Nou, de Rolls-Royce Spectre is natuurlijk de eerste volledig elektrische auto van de Britse Duitsers. Onder de enorme motorkap ligt geen twaalfcilinder, maar een elektrische aandrijflijn met 584 pk. Daarmee gaat de ruim 2.800 kilo zware coupé in 4,4 seconden naar de 100 km/u.

Goedkoop is zoiets natuurlijk niet. De eigenaar van dit exemplaar uit 2025 betaalde maar liefst 468.375 dollar voor zijn auto. Omgerekend is dat ongeveer 400.000 euro. Vervolgens reed hij er slechts 1.800 mijl mee. Dat is nog geen 2.900 kilometer. Daarna besloot hij de Rolls-Royce alweer te verkopen. De auto verscheen op de Amerikaanse veilingsite Bring a Trailer en wisselde voor 360.000 dollar van eigenaar.

Dat betekent dat er in ongeveer een jaar tijd 108.375 dollar aan waarde is verdwenen. Omgerekend zo'n 93.000 euro. Oftewel ruim 32 euro afschrijving per gereden kilometer. En dan hebben we de verzekering en overige kosten nog niet eens meegerekend.

De nieuwe eigenaar heeft dus een vrijwel nieuwe Rolls-Royce gekocht met ruim een ton korting. Voor de vorige eigenaar was het een wat minder geslaagde deal. Al vermoeden we dat iemand die bijna een half miljoen dollar aan een auto uitgeeft, er niet direct wakker van ligt.

Maar opmerkelijk is het wel!