Als je dit doet ben je zwaar de pineut

Het is augustus, half Nederland zit ergens in Zuid-Europa en dus duikt ook dat ene vakantiebericht weer op. Mag je eigenlijk wel autorijden met teenslippers aan? Of op blote voeten? En krijg je daar in Spanje of Frankrijk meteen een dikke prent voor?

Het korte antwoord is dat teenslippers in veel landen niet letterlijk verboden zijn. Toch kun je er wel degelijk problemen mee krijgen. In Spanje moet je als bestuurder voldoende bewegingsvrijheid hebben om de auto veilig te kunnen bedienen. Vindt een agent dat je slippers daarbij in de weg zitten, dan kan er alsnog een boete volgen.

De site autoverzekeringen.nl zegt dat het in Frankrijk ongeveer hetzelfde werkt. Ook daar staat niet ergens dat teenslippers verboden zijn, maar je moet wel altijd in staat zijn om veilig alle pedalen te bedienen. Schoeisel dat los kan schieten of onder een pedaal terecht kan komen, kan dus alsnog reden zijn om je aan de kant te zetten. Sacre blue, zoals ze daar zeggen.

En daar zit natuurlijk ook wel iets in. Een teenslipper kan achter een pedaal blijven hangen of van je voet schieten precies op het moment dat je hard moet remmen. Op blote voeten rijden is om dezelfde reden niet overal verboden, maar kan wel een probleem worden als de politie vindt dat je daardoor minder controle over de auto hebt. Je kan het mierengeneuk vinden, maar we hebben het er maar mee te doen...

De oplossing is gelukkig vrij simpel. Gooi voor de vakantie gewoon een paar normale schoenen in de auto en trek die aan als je gaat rijden.

Zie je, zo simpel kan het zijn!