Hierdoor kunnen ze je auto in beslag nemen

In België kun je vanaf volgende maand je auto kwijtraken zonder dat je een ongeluk veroorzaakt of veel te hard rijdt. Sterker nog, je hoeft alleen maar achter het stuur te kruipen. Tenminste, als je van de rechter helemaal niet meer mag rijden.

Onze zuiderburen gaan namelijk een stuk harder optreden tegen automobilisten die een rijverbod negeren. Vanaf 1 november zijn politierechters in principe verplicht om de auto van zo'n bestuurder af te pakken. En dan hebben we het niet over een paar weken op een politieterrein.

Je auto wordt gewoon verkocht

De auto wordt namelijk eigendom van de Belgische staat. Vervolgens kan hij openbaar worden verkocht en verdwijnt de opbrengst in de staatskas. De oorspronkelijke eigenaar krijgt daar niets van terug.

Volgens de Belgische politicus Wouter Raskin, die het wetsvoorstel indiende, is dat precies de bedoeling. Sommige automobilisten blijven gewoon rijden, ook nadat een rechter hun rijbewijs heeft afgepakt. Bij die mensen moet je volgens hem simpelweg het speelgoed afpakken. Rechters kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen nog besluiten om de auto niet af te nemen. Dat moeten ze dan wel uitgebreid motiveren.

Er zit voorlopig één belangrijke beperking aan de nieuwe wet. De auto moet eigendom zijn van de bestuurder die het rijverbod overtreedt. Wie in de auto van iemand anders rijdt, valt dus niet onder deze verplichte verbeurdverklaring.

Maar ook daar wordt al aan gewerkt. België wil uiteindelijk ook bestuurders met bijvoorbeeld een bedrijfsauto kunnen aanpakken.

Vanaf 1 november kun je dus beter twee keer nadenken voordat je met een rijverbod toch de weg op gaat. Of stap in de auto van iemand anders. Dan mag het nog steeds niet, maar ben je tenminste je auto niet kwijt.

Graag gedaan!