Als je heel braaf rijdt in je Volvo, kun je korting krijgen op je verzekering

Volvo kan hun auto’s nog zo veilig maken, of je brokken maakt hangt uiteindelijk toch in sterke mate af van de bestuurder. Met die gedachte in het achterhoofd heeft Volvo nu iets nieuws bedacht: de Safety Coach-app. Of nou ja, het is iets nieuws voor Volvo.

De Safety Coach is een app die rijgedrag monitort en op basis daarvan tips geeft. De Safety Coach stimuleert om een “nog betere en veiligere bestuurder” te worden. Want dat wil je natuurlijk als Volvo-rijder. Als je een verkeershufter bent koop je wel een BMW of een Audi.

Score

Je krijgt zelfs een heuse score op basis van je rijgedrag. Een stukje gamification dus. Volvo hoopt dat je gemotiveerd wordt om een zo hoog mogelijke score neer te zetten. Wie weet kun je er een wedstrijdje van maken met je buurman die ook een Volvo rijdt.

Heb je meer een zesjesmentaliteit en word je niet gemotiveerd door hoge cijfers, dan heeft Volvo ook nog een ander incentive achter de hand. Mensen die de Safety Coach-app gebruiken kunnen korting krijgen op hun verzekering. En de hoogte daarvan hangt natuurlijk af van je score.

Volvo rolt dit concept eerst uit in Zweden en Noorwegen, maar later volgen ook nog andere Europese landen. Bij het horen van de term korting staan er vast Nederlands te popelen om deze app te gebruiken, maar zij moeten nog even geduld hebben.

Niks nieuws

Overigens hoef je helemaal niet op de Safety Coach-app te wachten, want rijstijlpolissen zijn niks nieuws. ANWB heeft bijvoorbeeld de Veilig Rijden Autoverzekering, waarbij je rijgedrag eveens wordt gemonitord door een app. Ook als je geen Volvo hebt.

Voor veel Autoblog-lezers met een vlotte rijstijl zal deze app niet bijster interessant zijn. Dan zul je eerder extra moeten betalen in plaats dat je korting krijgt. Maar als meer mensen hun best gaan doen om veilig te rijden, kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Dus we zouden zeggen: download straks lekker allemaal die app.

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