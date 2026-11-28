Bij Frankrijk denken we aan Renault, Bugatti, stokbrood en demonstraties. Maar wist je dat het vakantieland ook een slim systeem heeft om het stroom gebruiken te reguleren? Als je er niet op let, betaal je er ruim vier keer zoveel voor stroom!

Ik heb het over het Tempo-tarief van energieleverancier EDF. We lezen er vreemd genoeg over in een blog van een Nederlands gezin dat naar Frankrijk is geëmigreerd om er een gîtes te runnen. Da's voor dit verhaal niet zo belangrijk. Waar het om gaat, zijn de kleuren van de Franse en Nederlandse vlag.

Blauw, wit en rood

De drie kleuren staan gelijk aan stroomtarieven. Blauw is het goedkoopst (17 cent per kWh), wit is ietsje duurder (19 cent per kWh) en rood is extreem duur (73 cent per kWh!). Je krijgt pas één dag van tevoren te weten welke kleur het de volgende dag wordt, afhankelijk van de verwachte krapte op het stroomnet. Je hebt wel een vast aantal blauwe, witte en rode dagen. In het geval van het Nederlandse gezin zijn het 300 blauwe dagen, 43 witte dagen en 22 gevreesde rode dagen.

Zodra de vorst in Frankrijk toeslaat, springt de rode lamp aan. Bij het 'Ik Vertrek'-gezin zijn de apparaten dermate geautomatiseerd dat er meteen zuinig wordt omgegaan met stroom. De thermostaat van de warmtepomp gaat direct twee graden omlaag en de wasmachine en droger krijgen een absoluut gebruiksverbod. Zelf kiest het gezin op zo'n dag om niet te stofzuigen, telefoons op te laden met een powerbank en geen elektrisch gereedschap te gebruiken.

Zo zorgt het dynamische contract voor flink wat stroombesparing op een rode dag. Volgens EDF verbruiken Tempo-klanten op rode dagen gemiddeld 23 procent minder stroom.

De elektrische auto als spil

We zitten nog steeds op Autoblog.nl, dus laten we het snel over auto's hebben. De echte hoofdrolspeler in dit Franse energiespel staat namelijk op de oprit. Waar een warmtepomp of wasmachine nog wel te managen valt, is een accupakket van 70 of 80 kWh in dit systeem zowel je beste vriend als je grootste vijand.

Op de 300 blauwe dagen fungeert de EV als een ideale energiespons. Voor zeventien cent per kilowattuur (’s nachts vaak nog goedkoper) gooi je de batterij helemaal vol, zodat je voor een schijntje door het Franse landschap zoeft. Wie vervolgens een EV heeft die V2G (Vehicle to Grid) kan laden en een bijpassende laadpaal heeft, kan goedkope stroom tappen uit de EV op rode dagen. Je kunt sommige EV's ook direct als aggregaat gebruiken dankzij V2L (Vehicle to Load). Met een voorloopstukje kun je er een elektrische zaagmachine of airfryer aan hangen.

Maar voorkom te allen tijde dat je op een rode dag gaat thuisladen. Een gemiddelde laadsessie van 60 kWh tikt op zo’n moment plotseling voor ruim 43 euro aan op de teller. Afhankelijk van je EV wordt opladen daarmee duurder dan tanken!

Moet dit ook naar Nederland komen?

Wie vanuit Nederland meewarig zijn hoofd schudt over die Franse toestanden, moet misschien wat verder kijken. Het is niet ondenkbaar dat zo'n systeem naar Nederland kan komen. Nu het stroomnet hier regelmatig tegen zijn grenzen aanloopt en de salderingsregeling op zijn einde loopt, verschuift de markt razendsnel richting dynamische energiecontracten en slim laden. Hier werken we nog met apps die aangeven wat de stroomprijs is per uur, maar een kleur aangeven per dag is een stuk gemakkelijker toch? Zeker wanneer je er je grote verbruikers op kunt voorbereiden. Laat weten wat jij van het systeem vindt.

Foto ter illustratie: Hongqi E-HS9 in Frankrijk gespot door Autoblog Redactie

Via Au Pré Vert Dordogne