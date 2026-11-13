FIA doet een Trumpje en beperkt vrijheid van meningsuiting in de Formule 1

Sommige dingen liggen nogal gevoelig in de Formule 1. Zo heeft de sport bijvoorbeeld liever niet dat je het hebt over de laatste twee races van dit jaar. En ook als je je mening deelt over een topcoureur, kan de FIA een Trumpje doen en je de toegang tot het hele circus ontnemen.

Je kunt je afvragen hoe serieus we het moeten nemen dat we 24 keer per jaar 22 kleine miljonairs heel hard rondjes zien rijden over verschillende stukken asfalt over de wereld. Je zou daarbij ook de pers die er omheen hangt en vooral veel persoonlijke analyses en ongefundeerde geruchten de wereld in helpt voor ons vermaakt, niet al te serieus hoeven nemen. Met andere woorden: als er een keer een journalist uit de band schiet, dan moet dat toch best kunnen, toch?

Trump nadoen is niet handig

Niet als het aan de Formule 1 en de FIA ligt. Zo mogen de coureurs niets zeggen over de controversiële keuze om de laatste twee races in gevaarlijke gebieden te laten doorgaan (er wordt zelfs gespeculeerd over gerichte raketaanvallen). Ook heeft de koningsklasse liever niet dat je kritisch kijkt naar de toekomstige races in Rwanda, daar is immers nog nooit iets vreemds gebeurt. En als je dan de vinger op de zere plekt legt bij de fittie tussen Hamilton en Leclerc kan je je perspas inleveren.

Dat overkwam de doorgewinterde journalist Jonathan McEvoy van The Daily Mail. Hij is de laatste drie races van het seizoen niet meer welkom in de paddock. Of hij er zelf rouwig om is dat hij misschien geen raketten hoeft terug te koppen, weten we niet. De Daily Mail spreekt in ieder geval van een schandalige aanval op de persvrijheid. En daar heeft het een punt, want de FIA kopieert hiermee het controversiële gedrag van President Trump die ook diverse media de toegang tot het Witte Huis ontzegde omdat hij het niet eens wat met hun uitspraken.

Sneaky little b****

Waar viel de FIA precies over? McEvoy schreef in een opiniestuk dat Charles Leclerc een 'sneaky little bastard' is. Dat was zijn mening over Leclercs gedrag tijdens de race in Mexico waarbij hij het gevecht aanging met Hamilton en er daarmee voor zorgde dat beide Ferrari-coureurs het podium niet haalde. Volgens hem wordt Leclerc een handje boven het hoofd gehouden, terwijl Hamilton moet vechten voor zijn plek in het team. Daarbij wordt overduidelijk dat de Britse journalist (zoals vrijwel de hele Britse media) een voorkeur heeft voor de zevenvoudige wereldkampioen.

Het vreemde aan de schorsing is niet eens dat de FIA valt over het punt dat McEvoy zich volgens de instantie met zijn verwoording niet heeft gehouden aan de 'professionele normen', maar dat het juist nu ingrijpt. De Brit bezoekt al twee decennia de Formule 1 en schrijft daar, geheel in stijl met wat je van de Daily Mail verwacht, doorgaans weinig positiefs over. Misschien is de maat na 20 jaar schoppen tegen de autosport de maat een keertje vol...