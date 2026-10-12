Als je wil blijven leven moet je deze BMW nemen

Als je vijanden met pistolen hebt

Als je vijanden met pistolen hebt

Als je vijanden met pistolen hebt

De huidige BMW 7-serie is bepaald geen auto waarmee je ongemerkt ergens aankomt. Vooral die enorme grille blijft een kwestie van smaak. Maar voor wie zich in zo'n BMW wil laten vervoeren en zich onderweg ook nog een beetje veilig wil voelen, heeft BMW iets nieuws bedacht.

De BMW Concept 7 Protection. Een gepantserde 7-serie die je moet beschermen tegen beschietingen, zonder dat je meteen in een rijdende bunker zit.

Kogelwerend glas en 612 pk

BMW levert al langer gepantserde auto's, maar deze nieuwe uitvoering zit een klasse onder de zwaar beveiligde 7 Series Protection. Hij is bedoeld om inzittenden te beschermen tegen onder meer 9mm-pistolen en zelfs .44 Magnum-munitie.

Daarvoor krijgt de auto extra staal en composietmateriaal in de deuren, het dak en de carrosserie. Ook het glas is flink dikker. De zijruiten kunnen nog wel open, maar niet helemaal. En dankzij een intercom kun je met mensen buiten praten zonder de deur te openen.

Onder de motorkap ligt de techniek van de M760e xDrive. Een 3,0-liter zescilinder met elektromotor, samen goed voor 612 pk en 800 Nm. Het onderstel en de remmen zijn aangepast aan het extra gewicht.

Niemand hoeft te weten wie erin zit

Binnenin is het ondertussen gewoon een luxe 7-serie, met wit Merino-leer, alcantara en achterin een uitklaptafel en koelkastje. Ook heeft hij zonwerend glas en elektrisch bedienbare gordijntjes.

Dat laatste lijkt ons bij deze BMW sowieso geen overbodige luxe. Niet alleen vanwege de privacy, maar ook omdat je dan niet hoeft te laten zien dat jij degene bent die hem heeft gekocht.

Want hoe veilig hij ook is, hoe fantastisch het zal rijden en hoe vernuftig hij ook in elkaar zit, het blijft natuurlijk een auto om je kapot voor te schamen als je ermee gezien wordt.

Of vind jij hem wel mooi?