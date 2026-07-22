Italianen willen 911 bouwen met middenmotor en bizar interieur

Zeg je 911, dan zeg je motor achterin. Of dat nou wel de ideale lay-out is, daar kun je over discussiëren, maar hè, die extra zitplaatsen voor de kids zijn ook handig. En op de rijeigenschappen van een moderne 911 is heel weinig aan te merken.

Toch heeft het Italiaanse Angelelli Automobili (niet te verwarren met Agnelli) andere plannen. Zij presenteren hun eigen versie van de 911 en die heeft zowaar een middenmotor. Althans, je kunt kiezen uit twee varianten: eentje die gewoon de motor achterin heeft en eentje met middenmotor. Hoe ze dat precies gaan invullen is nog niet duidelijk, maar ga er maar vanuit dat deze 911 geen achterbank heeft. Overigens heeft Porsche zelf ook een 911 met middenmotor gebouwd: de 991 RSR. Die is alleen niet straatlegaal.

Nieuwe carrosserie

De Project 754 – zoals de auto heet – krijgt ook een compleet nieuwe carrosserie, uiteraard gemaakt van carbon. Van de zijkant ziet deze auto er een beetje uit als een GTA-versie van een GT3 RS, maar recht van voren en vooral recht van achteren is het toch wel een gave verschijning.

Welke 911-variant als uitgangspunt wordt genomen, vermeldt Angelelli Automobili niet, maar ze spreken over een cilinderinhoud tot 4.111 cc. Dat moet dus een opgeboorde versie zijn van de atmosferische 4,0 liter uit de GT3 en GT3 RS. Qua vermogen mikken de Italianen op maar liefst 700 tot 800 pk.

AI-interieur

Angelelli Automobili toont ook plaatjes van een bizar interieur, met een soort cyberpunk-achtige structuren. Dit design heeft ook een hoog AI-gehalte, maar Angelelli geeft ook gewoon toe dat ze “Generative Design” hebben gebruikt. We zien toch liever dat Italianen gewoon zelf de tekenpen pakken.

Aangezien dit project technisch behoorlijk ambitieus is en de auto alleen nog maar virtueel bestaat, mag je dit hele verhaal met een korreltje zout nemen. Angelelli Automobili is verder ook geen fabrikant die zich al bewezen heeft. Ze presenteerden eerder al een hypercar, die met V8, V10 of V12 te krijgen is. Ook die auto moet nog gebouwd worden. Deze Italianen bouwen dus luchtkastelen waar Victor Muller jaloers van wordt.

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