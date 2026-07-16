Drie keer raden wie BMW overtuigde om de M2 xDrive te bouwen

We hoeven natuurlijk niet eeuwig te discussiëren over wat voor aandrijving een BMW M2 moet hebben. Elke liefhebber heeft het liefst achterwielaandrijving, een handbak en niet te veel gezeik. Toch kwam BMW met een M2 xDrive. Maar waarom? Het kwam in ieder geval niet omdat de Duitsers opeens massaal verliefd werden op vierwielaandrijving. Nee, de schuld ligt grotendeels aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Amerikaanse winters

Tijdens het altijd geweldige Goodwood Festival of Speed legde BMW M-topman Frank van Meel uit hoe de M2 xDrive uiteindelijk toch groen licht kreeg. Net als eerder bij de M3 Touring met stuur rechts kwam de doorslaggevende reden eigenlijk gewoon neer op één ding: het is wat de klanten willen.

Vooral in de noordelijke staten van de Verenigde Staten bleek de vraag nogal groot. Daar rijden veel automobilisten het hele jaar door op all-seasonbanden. Volgens Van Meel is een achterwielaangedreven M2 in die barre omstandigheden voor veel kopers dus gewoon niet handig. Ook uit Zwitserland kwamen vergelijkbare verzoeken, waar winters eveneens een stuk serieuzer zijn dan een ochtendje sneeuw in Nederland.

Puristen hoeven niet bang te zijn

Wie nu denkt dat BMW de traditionele M2 de nek omdraait, geen stress. De achterwielaangedreven M2 blijft namelijk gewoon bestaan, inclusief de handgeschakelde zesbak voor iedereen die nog lekker zelf wil roeren.

De nieuwe M2 xDrive komt natuurlijk alleen met de achttraps automaat. Dankzij de extra grip sprint hij in 3,6 seconden naar de 100 km/u, waar de achterwielaangedreven automaat daar 3,9 seconden voor nodig heeft.

De kans is groot dat de M2 hetzelfde xDrive-systeem krijgt als de M3, M4 en M5. Eén druk op de knop en hoppa, achterwielaandrijving. Maar waarom zou je dan nog een gewone M2 kopen? Simpel. De xDrive-versie sleept extra kilo's én extra techniek op de vooras mee. Denk aan aandrijfassen en een voordifferentieel. Daardoor voelt een puur achterwielaangedreven M2 nét wat lichter en directer aan, vooral als je graag dwars gaat.

BMW ziet de xDrive dus ook absoluut niet als vervanger, maar gewoon als extra smaakje van de M2. Meer keuze dus, zonder dat de puristen hun favoriete speelgoed hoeven in te leveren.

Nog een kleine update

De M2 krijgt tegelijkertijd een aangepaste versie van de bekende 3,0-liter twin-turbo zes-in-lijn. Dankzij nieuwe M Ignite-ontstekingstechniek voldoet de motor dus braaf aan de strengere Euro 7-emissienorm.

Het vermogen blijft gewoon hetzelfde, maar volgens BMW verbruikt de motor iets minder brandstof én klinkt hij zelfs een tikje beter. Dat laatste zullen we uiteraard pas geloven zodra we hem zelf hebben gehoord.

Kortom, de M2 xDrive is niet ontstaan omdat BMW opeens bang werd voor overstuur. Hij is er eigenlijk gewoon omdat vooral Amerikanen ook in de winter gewoon lekker met een M2 wilden kunnen rijden.

Via: BMWblog

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