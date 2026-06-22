Mercedes bedenkt een spoiler met extra spoilers

Er was een tijd dat een achterspoiler op een straatauto nog bijzonder en cool was. Tegenwoordig moet een performance-auto een halve picknicktafel achterop hebben voordat we überhaupt opkijken. En bij Mercedes-AMG lijken ze te denken dat zelfs dat nog niet genoeg is. Want AMG heeft patent aangevraagd op een nieuw aerodynamisch systeem dat net zo prachtig als absurd is: een spoiler met extra spoilers.

Meer downforce, minder subtiliteit

Waar Porsche bij de 992-generatie 911 GT3 RS koos voor een drag reduction system in de achtervleugel - je weet wel, DRS - pakt Mercedes het net even anders aan. Niet de hoofdvleugel zelf beweegt, maar de end plates, de verticale zijpanelen van de vleugel. Normaal gesproken zorgen die ervoor dat luchtstromen boven en onder de vleugel netjes gescheiden blijven. AMG voegt daar nu extra beweegbare delen aan toe. Die kunnen met behulp van een elektromotor omhoog klappen tot een hoek van 90 graden.

Het resultaat van deze gekkigheid? Kleine zijvleugels die ineens uit je achtervleugel groeien alsof een race-engineer en Optimus Prime samen zijn gaan brainstormen. In de agressieve stand leveren ze extra downforce op, wat meer grip en stabiliteit betekent. Klappen ze weer omlaag, dan stroomt er meer lucht onder de vleugel door en neemt de weerstand af.





Waarom AMG dit wil

Interessant is dat Mercedes deze technologie niet alleen lijkt te zien als een iets dat voortdurend tijdens één ronde actief wisselt, zoals bij DRS. Volgens de patentdocumentatie draait het vooral om de flexibiliteit per circuit. Elk circuit vraagt natuurlijk om een andere aero-setup. Op banen met veel snelle bochten wil je gewoon maximaal aan de grond plakken, terwijl je bij circuits met lange rechte stukken juist minder luchtweerstand wilt voor een hogere topsnelheid. Tot nu toe lossen race-teams dat meestal op met handmatig verstelbare vleugels, waarbij monteurs verschillende standen kiezen via bouten en bevestigingspunten.

Volgens Mercedes brengt dat nogal wat nadelen met zich mee: grote onderdelenvoorraden, hoge inkoopkosten, tijdrovend sleutelen etc. Met een elektronisch verstelbaar systeem zouden customer racing teams sneller kunnen wisselen tussen setups zonder halve pitboxen vol reserveonderdelen mee te slepen.

Van GT3-racer naar Black Series?

Natuurlijk heeft dit spoiler-nieuws ook een keerzijde. Een elektromotor, controller en scharniermechanisme voegen weer extra gewicht en complexiteit toe. En als elektronica uitvalt, wordt foutdiagnose direct een stuk ingewikkelder dan bij een ouderwetse mechanische afstelling. Toch voelt dit patent wel als meer dan een puur theoretisch idee. Mercedes test momenteel zowel nieuwe GT3-raceauto’s als prototypes van toekomstige AMG GT Black Series-modellen. De kans is dus aanwezig dat technologie uit de racerij uiteindelijk ook op straat belandt.

AMG kennende zal zo’n systeem niet eindigen op een brave plug-in hybride leasebak. Als deze technologie productie haalt, is de kans toch wel aannemlijk dat hij op een toekomstige Black Series verschijnt.

Via: Carbuzz

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws