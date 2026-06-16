Goed nieuws: AMG gaat eindelijk weer doen waar het goed in is

Er was een tijd, nog niet zo heel lang geleden, dat AMG-liefhebbers zich serieus begonnen af te vragen of iemand in Affalterbach nog wel wist waarom mensen überhaupt een AMG kopen. Viercilinders in auto's die vroeger een dikke V8 hadden, steeds meer focus op elektrificatie en modellen die vooral indrukwekkend waren op papier. Maar misschien, heel misschien, heeft AMG al het gezeik toch gehoord. Want als we de plannen voor de komende jaren mogen geloven, gaat Mercedes-AMG echt vol in de aanval. Niet met één of twee nieuwe modellen, maar met meer dan 27 nieuwe AMG's in slechts drie jaar tijd.

Minder motoren, meer karakter

AMG-baas Michael Schiebe maakte in Bloomberg's Hot Pursuit podcast bekend dat het merk de komende 36 maanden een ongekend hard productoffensief lanceert. Het doel is net zo duidelijk als begrijpelijk: BMW M inhalen. Vorig jaar verkocht AMG wereldwijd zo'n 145.000 auto's, terwijl BMW M ruim 213.000 exemplaren verkocht. En opvallend genoeg gaat AMG dat niet doen door nog meer van die rare motoren te ontwikkelen. Nee, nee. Sterker nog, AMG gaat gewoon motoren uit het assortiment gooien. Nu gebruikt de Duitse autobouwer nog zo'n tien motoren. Dat aantal gaat teruggebracht worden naar slechts vier.

De hoofdrolspelers? Een compleet nieuwe 4,0-liter biturbo V8 met flat-plane krukas en een nieuwe zes-in-lijn. En dat zijn natuurlijk precies de woorden waar AMG-liefhebbers spontaan van gaan kwijlen. Die nieuwe V8 maakt inmiddels zijn opwachting in de nieuwste AMG-modellen en zal naar verwachting ook de toekomstige CLE 63 Mythos, een nieuwe GT Black Series en misschien zelfs andere topmodellen aandrijven. Eindelijk.

Geen keuze tussen stroom en benzine

Wat misschien nog wel veel belangrijker is is dat AMG zich niet volledig bezig gaat houden met stekkerauto's en elektrisch rijden. Kalm, natuurlijk komen er ook nieuwe EV's. De elektrische GT 4-Door met zijn bizarre 1.163 pk is daar het eerste voorbeeld van en later volgt ook een grote elektrische SUV. Maar wat ook opvalt is dat AMG niet meer van plan lijkt om klanten één richting op te duwen. In plaats daarvan kiezen ze voor een aanpak die veel meer lijkt op die van BMW M. Voor ieder wat wils.

Wil je een elektrische raket met meer dan duizend pk die ervoor zorgt dat je ogen naar de achterkant van je hoofd verhuizen? Kan gewoon. Wil je liever een dikke zes-in-lijn of een nieuwe V8 die niets moeten hebben van dat neppe EV-geluid? Ook prima. Dat is misschien wel de grootste verandering. AMG lijkt te hebben ingezien dat liefhebbers niet per se tegen elektrische auto's zijn, maar wel gewoon keuzevrijheid willen houden.

De aanval op BMW M

Met meer dan 27 nieuwe modellen in drie jaar tijd wil AMG de verkoop laten groeien naar 200.000 auto's per jaar tegen het einde van dit decennium. Daarmee komt BMW M toch ineens een stuk dichterbij.

Of dat nou echt genoeg is om de eeuwige rivaal daadwerkelijk in te halen valt natuurlijk nog te bezien. Maar één ding is wel duidelijk: waar AMG een paar jaar geleden vooral bezig leek met uitstootcijfers, staan er nu weer V8's, zes-in-lijnen en Black Series-modellen op de planning. En dat klinkt toch wel een beetje als een les die eindelijk geleerd is.

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