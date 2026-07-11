Dit kost de eerste AMG One op Nederlands kenteken

Auto’s worden steeds duurder, ook in het allerhoogste segment. Toch worden er alleen maar meer van dit soort auto’s gekocht. Vroeger was het een hoge uitzondering als er een auto van meer dan een miljoen op Nederlands kenteken verscheen, nu zijn er in één maand gewoon meerdere auto’s van dit kaliber op kenteken gezet. We duiken vandaag in de RDW-registraties van juni.

Mercedes-AMG One

Een van de grootste klappers van afgelopen maand is de AMG One. In 2017 werd de auto voor het eerst onthuld en in 2026 – bijna 10 jaar later – staat dan eindelijk het eerste exemplaar op Nederlands kenteken. Met een prijskaartje van € 3.476.101 is dit de duurste nieuwe Mercedes die ooit op kenteken is gezet. De eigenaar is de Friese verzamelaar Benzcollector, die de AMG One toevoegt aan de verzameling met meer dan 60 AMG’s. Deze auto is meteen het topstuk van de collectie.

Zoals je ziet op de headerfoto is dit niet de enige AMG One in Nederland. Naast Benzcollector zijn er ook nog twee broers uit het oosten van het land die allebei een AMG One hebben gekocht. Die staan niet op kenteken, maar het is wel een bizar gezicht om drie van deze auto’s naast elkaar te zien in Nederland.

Praga Bohema

Foto: @carspotterbrian, via Autoblog Spots

De Praga Bohema voelde als een auto die je bij de onthulling een keer voorbij ziet komen op Autoblog, maar die je vervolgens nooit van je leven zult tegenkomen. Toch staan er nu al twee op Nederlands kenteken. Na een blauw-zwarte Praga is er nu ook een groene op kenteken gezet. Deze auto hadden we in juli al behandeld, maar nu is ‘ie eindelijk voorzien van een Nederlands kenteken. Zodoende weten we ook wat de eigenaar er precies voor betaald heeft: € 1.736.875. Voor dat geld krijg je een 710 pk sterke V6 uit de Nissan GT-R. Voordat je denkt ‘Koop dan gewoon een GT-R’: met een gewicht van 982 kg en 900 kg aan downforce is de Praga Bohema een heel ander soort auto.

Ferrari 250 GT California Spider

© RM Sotheby's

Als je dacht dat de AMG One de duurste auto was die in juni op kenteken is gezet, dan heb je het mis. Heel erg mis. Er is namelijk ook een California Spider op kenteken gezet. Een van de fraaiste en meest gewilde varianten van de 250. Het gaat om het bovenstaande exemplaar, dat in april werd geveild in Monaco. Het betreft een SWB, uitgevoerd in Blu Scuro met een zilverkleurige hardtop. Wat een plaatje… De nieuwe eigenaar heeft wel diep in de buidel moeten tasten voor deze auto. Hij heeft er € 16.655.000 voor neergeteld.

Porsche 918 Spyder

© Porsche Centrum Twente

De Porsche 918-teller is ook weer opgelopen in de afgelopen maand. Met de nieuwste aanwinst staan er nu al 20 (!) op Nederlands kenteken. Het gaat om een exemplaar zonder Weissach Package, met een nieuwprijs van € 799.205. Dat is heel bescheiden voor een rasechte hypercar. De eigenaar heeft er echter aanzienlijk meer voor betaald. Deze auto stond namelijk te koop bij Porsche Centrum Twente voor € 1,6 miljoen.

Ferrari 296 Speciale A

Nog een primeurtje op Nederlands kenteken: de eerste 296 Speciale A. Na vier dichte 296 Speciales is in maart ook de eerste 296 Speciale A op kenteken gezet. De open versie dus, in de traditie van de Scuderia 16M, Speciale A en Pista Spider. Dit is meteen de duurste 296 op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van maar liefst € 725.190. Dat is bijna 2,5 keer zo duur als een reguliere 296 GTB. Dat komt vooral omdat het een Speciale is, maar dit is ook nog eens een extra speciale Speciale. Deze auto is ‘Atelier’ uitgevoerd, met een Tan Brown exterieur, grijze striping en een Verde interieur. Ja, dat zie je goed: bruin met een groen interieur!

Rimac Nevera

Het is misschien overdreven om te zeggen dat de Rimac Nevera als warme broodjes verkoopt, maar er zijn nu in twee maanden tijd twee nieuwe exemplaren op Nederlands kenteken gezet. Perridon had er natuurlijk ook al eentje, dus daarmee staat de teller op drie. Helaas hebben we geen foto, we weten alleen dat de auto groen is en € 2.588.877 heeft gekost.

2x Ferrari F12tdf

© Prins Esclusivo © Bernards Exclusives

In juni zijn er niet één, maar twee F12tdf’s op kenteken gezet: een rode en een donkerblauwe. De rode is een bekende, want daar schreven we in april over. Deze auto stond toen te koop op Marktplaats, met 9.263 kilometer op de teller. De nieuwprijs van deze Ferrari was € 488.249, maar de auto is verkocht voor een bedrag rond de € 1.725.000. Dat was in ieder geval de vraagprijs. Wat het blauwe exemplaar kostte weten we niet precies, maar die had nog minder kilometers en zal dus niet goedkoper zijn geweest. Deze krankzinnige prijzen hebben alles maken met het feit dat er maar 799 van gebouwd zijn, in combinatie met het Ferrari-logo.

En dit waren nog niet eens alle pareltjes die in juni zijn geregistreerd. Zo zijn er ook nog een 300 SL Roadster, een Spyker C8 Spyder en een 599 GTO op kenteken gezet. Om nog eens wat te noemen.

Met dank aan Edvar van Daalen, volg vooral even zijn Instagram-pagina @kentekennieuws als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste registraties

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