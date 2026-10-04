AMG One in Nederlandse woonwijk is een bizarre aanblik

We hebben de Mercedes-AMG One al jaren op allerlei foto’s gezien, maar om deze auto in een Nederlandse woonwijk te zien is toch wel even andere koek. Dan besef je pas echt wat een bizarre wagen het is.

Spotter @lyon1845 kwam deze AMG tegen op een niet nader te noemen locatie in Nederland (die wilde de eigenaar graag privé houden). Deze auto maakt onderdeel uit van het duo AMG One’s dat door twee broers uit het oosten van het land is gekocht.

Prijskaartje

Aangezien deze auto niet op Nederlands kenteken staat kunnen we er geen exact prijskaartje aan hangen, maar we kunnen wel een aardige indicatie geven. Er is namelijk een zilverkleurig exemplaar dat wél op kenteken staat en die auto kost € 3.476.101.

Dit is waarschijnlijk de duurste auto per liter cilinderinhoud, want de V6 is slechts 1,6 liter groot. Dat komt natuurlijk omdat het een Formule 1-motor is, of in ieder geval een aangepaste versie daarvan. De AMG One heeft ook een MGU-H en een MGU-K, zoals een echte F1-auto. De benaming ‘raceauto voor de straat’ wordt te pas te onpas gebruikt, maar is in dit geval wel op z’n plaats.

Interieur

De spotter mocht van de eigenaar ook nog een blik werpen op het interieur. Dat is een attractie op zich, met het stuur dat regelrecht uit een F1-auto lijkt te komen. Ook bijzonder zijn de stoelen: de zitting is regelrecht op de carbon monocoque geplaatst. Je stoel naar voren of naar achteren verstellen is er dus niet bij. Je kunt alleen de rugleuning bewegen en verder moet je het stuur en de pedalen verstellen om de gewenste zitpositie te krijgen.

Mercedes heeft als het goed is 275 exemplaren gebouwd van de AMG One. Daarvan hebben er tot dusver drie hun weg gevonden naar Nederland. Dat zijn de genoemde auto’s van de gebroeders uit het oosten (deze zwarte en een zilverkleurige), plus nog een zilverkleurig exemplaar van Benzcollector uit Friesland.

Spotter Lyon verdient hiermee natuurlijk de Spot van de Week, dus bij deze. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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