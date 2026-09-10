Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung toon dat AMG het nog steeds in zich heeft

Even waren we bang dat de mensen in Affalterbach zich te dicht bij de wieken van een molen hadden begeven. De laatste paar creaties waren niet bepaald oogstrelend en deden ze vermoeden dat het ooit zo prachtige AMG onder het juk van elektrificatie en strengere emissieregels compleet was weggekwijnd. Maar blijkbaar konden we het niet meer verkeerd hebben, want de Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung laat zien dat de ziel van AMG er nog altijd is.

De AMG's van de oude stempel zijn een compleet doorgesnoven en veel te krachtige auto's die er zich er niet voor schamen te laten zien dat ze naar de sportschool zijn geweest. Het zijn agressief ogende monsters die vanaf een afstandje al duidelijk maken dat ze je opvreten als je al hun vermogen, dat doorgaans op zonder enige beperking naar achterwielen gaat, niet aankunt. Daarnaast laten ze de rest van de wereld ook graag weten dat ze oppermachtig zijn door de rauwe brul van de V8 ongeremd de wereld in te helpen. De Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung is er weer zo een. Een tour-de-force van de mensen uit Affalterbach die ogenschijnlijk blij waren om weer eens los te mogen.

De mythe van de CLE 63

Om gelijk maar even de meest prangende vraag uit de lucht te helpen: Ja, het was inderdaad makkelijker geweest om deze auto gewoon CLE 63 te noemen. Maar dan had je natuurlijk niet geweten dat het hier gaat om het tweede model uit de Mythos serie (de eerste was de PureSpeed). Het zou dan ook wat raar zijn als Mercedes-AMG om onverklaarbare reden de CLE 63 zou limiteren tot slechts 30 stuks, wat het met de CLE 646 Spezialanfertigung wel prima kan doen. Wat het ook kan doen is de auto pas aan de wereld tonen als niemand hem meer kan kopen. Alle 30 exemplaren hebben al een eigenaar.

























Maar goed, we gaan verder, want de 646 uit de naam verwijst naar het aantal paardenkrachten de vierliter flatplane V8 met twee turbo's produceert. Hij krijgt enkel een beetje hulp van een elektrische 'integrated starter generator' (ISG), die zoals de naam al zegt, enkel zijn 23 pk en 205 Nm inzet bij het starten/optrekken. En dat maakt dan weer mogelijk dat de auto binnen 3,9 seconden vanuit stilstand naar de 100km/u sprint, in 11,4 seconden naar 200 km/u accelereert en dat hij pas stopt bij de elektronisch gelimiteerde top van 310 km/u.

Gerommel op de achteras

Voor de gelegenheid heeft AMG het gekietelde M177-blok niet aan het standaard 4-Matic-systeem gekoppeld, maar enkel aan de achteras. Dat betekent dat je tussen de 2.500 en 4.500 tpm met het maximale koppel van 850 Nm de nodige rookwolken kunt veroorzaken. En qua geluid zit het ook wel goed, want de uitlaatgassen gaan door een systeem dat mede-ontwikkeld is door Akrapovič de trommelvliezen trillen.

Nu is het niet allemaal ongecontroleerd maximaliseren geblazen met de 646 Spezialanfertigung. Op papier zou je er ook heel goed rookloos een bocht mee kunnen nemen. Speciaal daarvoor is er een elektronisch gestuurd sperdifferentieel geïnstalleerd om al dat vermogen ook schappelijk op de weg te krijgen. De auto is voorzien van een unieke, speciaal afgestelde ophanging, waardoor de auto voor 22 mm lager ligt en achter 16 mm.













De volledig zelf instelbare negentraps automaat met dubbele koppeling zou er daarnaast voor moeten zorgen dat de bestuurder soepeltjes de motor altijd in het optimale toerental moet kunnen houden en dus wielspin moet kunnen voorkomen. Mocht je onverhoopt toch een enorme rookwolk veroorzaken, dan komt alles snel tot stilstand dankzij de enorme keramische remschijven van 360x32 mm.

Breder is beter

Mocht het je overigens nog niet zijn opgevallen: de CLE is visueel nogal onder het mes gegaan. Naast de nodige onderdelen van koolstofvezel is de auto zes centimeter breder gemaakt met wide-body elementen. Door deze verbreding ligt de AMG niet alleen beter op de weg, maar moet hij aerodynamisch ook beter presteren, vooral op het circuit. Die gaten die je overal ziet zitten er niet voor enkel de koeling, maar sturen de lucht zo dat er ook extra downforce op de vooras gegenereerd kan worden.

Voor de druk op de achteras kijken we naar de achtervleugel. Deze is volledig met de hand instelbaar en gemonteerd op een verstevigde achterklep zodat hij de downforce ook goed kan overbrengen op de rest van de auto. In totaal zegt AMG dat er 250 kilo neerwaartse druk gegenereerd wordt op topsnelheid. Tegelijk zijn de makers ook met het kritische oog der gewichtsverlies door de auto gegaan en hebben ze het voor elkaar gekregen om de CLE 170 kilogram lichter te maken.















En ja, die AMG Forged wielen zijn exclusief ontworpen voor de CLE 646 Spezialanfertigung en zijn een doorontwikkeling van de wielen die op de AMG ONE te vinden zijn.

Mocht jet het je nog afvragen: de auto wordt in alle kleuren geleverd zolang het maar deze specifieke grijs is. Als AMG er met de hand 30 van gaat maken, dan heeft het blijkbaar geen behoefte om ook nog eens aan de kleurwens van de klant te voldoen. Dat geldt ook voor de 'gereduceerde' uitrusting. In het interieur vinden we kuipstoelen met zespuntsgordels een rolkooi, koolstofvezel deurpanelen en een uitgekleed audiosysteem. De achterbank en de geluidsisolatie zijn verwijderd. Hadden we al gezegd dat het auto voor op de weg en het circuit, maar vooral het circuit was?

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