Amsterdam dwingt inwoners Noord in vervuilende auto!

Bekende en puissant rijke YouTuber Kwebbelkop is woest op de Gemeente Amsterdam. Hij wordt gedwongen om onzuinig en CO2 uitstotend 19 kilometer om te rijden van zijn vijf miljoen kostende penthouse in Amsterdam-Noord naar het centrum.

Allereerst voor wie niet weet wie Kwebbelkop is, deze dertiger heet in real-life Jordi van den Bussche en heeft op YouTube 15 miljoen volgers. Daardoor hoeft hij naar eigen zeggen nooit meer echt te werken en resideert hij in Amsterdam-Noord op de NDSM werf in een 300 vierkante meter groot penthouse.

Geen stuiver meer waard!

Nu is dat Penthouse dus nog goed voor vijf miljoen euro, maar de vermaledijde gemeente Amsterdam heeft het in zijn hoofd gehaald om brommobielen op de pont naar Amsterdam-Noord te verbieden. Op zich niet nieuw, maar vanaf nu wordt er ook daadwerkelijk gehandhaafd door de gemeente. Geen Biro, geen Microlino en geen Fiat Topolino meer op de pont dus.

Dat is tegen het zere been van Kwebbelkop. Hoe moet hij dan van zijn zwembad en zijn kunstcollectie op de achttiende verdieping met zijn brommobiel in het centrum van Amsterdam komen? Nou verraden zijn socials dat hij dure bolides zat tot zijn beschikking heeft, maar hij is ook heel gewoon gebleven en wil liever met zijn brommobiel het centrum in.

Bezwaarbrief

Dus stuurde Kwebbelkop een bezwaar naar de Stopera. Daarin betoogt hij dat de maatregel om brommobielen van de pont te weren disproportioneel is. Daarnaast tekent hij voor de ambtenarij uit dat de autootjes maar liefst 19 kilometer om moeten rijden en daarmee veel meer energie verbruiken. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van het (groen)linkse linkse gemeentebestuur?

Kwebbelkop gaat nog even op de stoel van het stadsbestuur zitten en legt in de brief uit dat het verbod haaks staat op de autoluwe ambities. De bewoners van Amsterdam-Noord worden door dit verbod namelijk gedwongen om de auto te pakken of onrealistisch ver om te moeten rijden. Hij gaat nog een stapje verder en beweert dat de huidige nieuwe generatie brommobielen meer op een bakfiets lijken dan op een motorvoertuig. En die mogen wel gewoon op de pont.

Als je toch met je brommobiel de pont op gaat kun je een boete krijgen van 140 euro. Bijna de moeite om uit te rekenen of het goedkoper is om met je auto te komen en parkeergeld te betalen in het centrum, of de boete voor lief te nemen... Of invalide worden, want met je invalidevoertuig mag je uiteraard wel gewoon de pont op.

