Hoera! Amsterdam en Den Haag draaien de autokraan weer iets open

Een paar jaar geleden leek het wel een nieuwe sport onder de gemeenten: wie pest de automobilist het snelst de stad uit? Betaald parkeren erbij, een extra milieuzone hier, een wegversmalling daar en het liefste nog elke verbrandingsmotor helemaal weg uit de binnenstad. Gek genoeg blijkt de werkelijkheid soms wat hardnekkiger dan een beleidsplan, want zowel Amsterdam als Den Haag zet nu namelijk toch een stapje terug.

Amsterdam en Den Haag zien het toch anders

Amsterdam houdt uiteraard wel vast aan de bestaande zero-emissiezone voor bedrijfs- en bestelauto's, maar slikt wel een paar eerder aangekondigde plannen in. De meest opvallende? Die ongekende vervelende ambitie om de binnenstad in 2030 volledig af te sluiten voor auto's met een plofmotor verdwijnt definitief van het lijstje. Hèhè...

En nee, dat betekent natuurlijk niet dat je straks weer met een lijp rokende Mercedes diesel vrolijk door de Amsterdamse binnenstad kunt tuffen. Maar de nieuwe coalitie lijkt wel te hebben ontdekt dat een stad ook enigszins bereikbaar moet blijven, óók voor de ondernemers. De auto is dus voorlopig gewoon nog welkom.

In Den Haag klinkt ondertussen een soortgelijk geluid. De bestaande zero-emissiezone blijft ook hier gewoon bestaan, maar de verdere aanscherping gaat voorlopig even lekker de ijskast in. De overstap naar volledig uitstootvrij vrachtverkeer schuift even een paar jaar op naar 2035. De reden weten we natuurlijk. Ondernemers zitten helemaal niet te wachten op nog strengere regels terwijl het stroomnet overvol zit en elektrische bedrijfswagens nog altijd bepaald geen koopjes zijn.

Dus, in plaats van de duimschroeven nog even wat verder aan te draaien, kiest Den Haag voor een iets praktischere aanpak. Eerst maar eens zorgen voor voldoende laadpunten, logistieke hubs aan de rand van de stad en een betere doorstroming van het verkeer. Pas daarna weer nadenken over het pesten van de automobilist.

De werkelijkheid wint

Maar wat vooral opvalt, is dat twee grote steden nu gewoon openlijk een stap terugzetten. Jarenlang leek de koers maar één kant op te gaan: minder auto's, meer milieuregels en uiteindelijk een binnenstad waar de verbrandingsmotor alleen nog in zijn dromen welkom was.

Nu lijkt de praktijk het langzaam te winnen van de ambities. Want die plannen klinken natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar zonder voldoende stroom, betaalbare elektrische bedrijfswagens en een fatsoenlijk draagvlak bij ondernemers kom je uiteindelijk niet veel verder dan weer het zoveelste dikke rapport.

Opvallend is wel dat Amsterdam en Den Haag hierin voorlopig nog vrij alleen staan. Andere grote Nederlandse gemeenten houden dus nog vast aan hun bestaande plannen voor zero-emissiezones. Misschien blijkt de oorlog tegen de auto toch een stuk lastiger te winnen dan sommige bestuurders een paar jaar geleden dachten.

Via: Managementsite

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