Hier in Nederland geldt binnenkort een maximumsnelheid van 20 km/u

Het zullen nooit vrienden worden: de automobilist en de vlugge fietser. Om de doortrappers wat af te remmen gaat de politie in Amsterdam een test uitvoeren. Er komt op een druk fietspad een maximumsnelheid, inclusief meetapparatuur waaronder af en toe een agent met een lasergun.

De Amsterdam proef duurt van 19 oktober tot en met 13 november en gebeurt op het fietspad aan de westkant van de Amstelveenseweg, tussen de Eerste Schinkelstraat en de Zeilstraat. “Dit fietspad is smal en druk en heeft veel zijstraten. Op deze plek gebeuren ongelukken met fietsers en we ontvangen meldingen over verkeersonveilige situaties’’, legt de Gemeente Amsterdam uit.

Het experiment is opgezet met het idee om mogelijk ooit een maximumsnelheid in te voeren voor fietser. “Met de proef onderzoeken we of fietsers langzamer gaan rijden en of de maximumsnelheid bijdraagt aan een veiliger fietspad.’’ Dat ziet er ongeveer hetzelfde uit als op de weg voor auto’s. Er komen borden die waarschuwen voor de snelheidslimiet. Ook komt er een teller die laat zien hoeveel fietsers zich aan de maximumsnelheid houden. ‘’Voor en tijdens de proef meten we hoeveel fietsers het pad gebruiken en hoe snel ze gaan. Hiervoor plaatsen we een sensor aan een trammast naast het fietspad bij de Sluisstraat. De sensor slaat geen beelden of persoonsgegevens op.’’

Geen zorgen: geen consequenties

Wie er lustig op doortrapt en door een flitser wordt gepakt, hoeft niet bang te zijn voor een bon. Gemeente Amsterdam: “Fietsers die harder rijden dan 20 kilometer per uur krijgen geen boete. Wel meten we op enkele momenten de snelheid met een lasergun. Zo onderzoeken we of fietsers door de nieuwe regels langzamer gaan rijden.’’ Dat moet toch een bijzonder beeld zijn: een agent die zijn gun richt op het fietspad in plaats van de autoweg. Als je er langs komt, knip een fotootje en upload hem naar Autoblog Spots als je wilt. Dan hebben wij weer een geinig beeld om bij onze artikelen te gebruiken.

Foto: Gemeente Amsterdam (edit Autoblog.nl)

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