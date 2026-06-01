Andere merken trolleren Ferrari na onthulling van de Luce

Ferrari heeft zichzelf altijd gezien als een godsgeschenk aan de mensheid, maar nu worden ze toch even met beide voetjes op de grond gezet. Na de onthulling van de Luce is Ferrari het mikpunt van spot.

Het internet heeft de Luce al met de grond gelijk gemaakt, maar er zijn ook nog een aantal andere fabrikanten die op subtiele wijze een sneer uitdelen naar Ferrari.

Nissan

Na de onthulling werden er al snel parallellen getrokken tussen de Ferrari Luce en de Nissan Leaf. Deze heeft een vergelijkbare raampartij en de introductiekleur leek er toevallig ook veel op. Deze vergelijking is natuurlijk vooral bedoeld als belediging richting Ferrari, niet als compliment voor Nissan. Toch heeft Nissan er een leuke draai aan gegeven.

Het officiële account van Nissan Nederland deelde op Instagram Stories een plaatje van de auto’s naast elkaar met de tekst “We voelen ons vereerd.” Ook Nissan Ierland deelde een post met een vergelijkbare strekking, maar die is toch weer offline gehaald. Misschien nadat ze een woedende advocaat uit Maranello aan de lijn hadden gekregen.

Mazda

Ook Mazda kon het niet laten om Ferrari te trolleren. Zij plaatsten een foto van de Mazda Luce uit de jaren ’60 met de tekst “Did anyone say Luce?” Mazda laat dus even weten dat ze al veel eerder een Luce hadden. En die is nog mooier ook, al is dat niet heel moeilijk.

De naam Luce geniet in Europa overigens weinig bekendheid, om de eenvoudige reden dat de auto hier anders heette. De eerste generatie ging in onze contreien als 1500 en 1800 door het leven, de latere generaties als 929. Eerlijk is eerlijk: dan is Luce toch een mooiere naam.

BYD

BYD Italië postte een afbeelding van hun nieuwe Flash Charger, met een steigerend paard op de parkeerplaats. Het bijschrift luidt: “Zelfs paarden moeten af en toe stoppen en opladen voor de volgende rit.”

Dit is niet per se een roast van Ferrari, maar in het plaatje staat wel 10% tot 70% laden in 5 minuten. En dat kan de Ferrari Luce helemaal niet. Die kan met ‘maar’ 350 kW DC-laden, terwijl de Denza Z9 GT van BYD met 1.500 kW kan snelladen. Alleen dan kun je in 5 minuten tot 70% laden bij een Flash Charger.

Toblerone

Zelfs buiten de autowereld werd er de spot gedreven met de Ferrari Luce. Toblerone postte een plaatje van een afgeronde Toblerone-verpakking in de kleuren van de Luce met de tekst “This is not happening. We’ll always keep the angles.” Ze waren zelfs zo brutaal om Ferrari te taggen. Deze post werd met gejuich ontvangen op Instagram en heeft al meer dan 93.000 likes gekregen.

Wat vinden jullie: is alle haat op de Ferrari Luce overdreven of volkomen terecht?

