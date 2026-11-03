Antonelli denkt dat strijd tegen Verstappen heel zwaar zal worden

Afgelopen weekend kroonde Kimi Antonelli zichzelf tot jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. Daarmee heeft hij op z'n minst bewezen dat hij kan winnen van Max Verstappen. Maar toch weet de jonge Italiaan dondersgoed dat de strijd volgend jaar veel zwaarder zal worden.

Het raceweekend in Mexico had niet beter kunnen eindigen voor Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Niet alleen haalde hij genoeg punten om het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken, ook eindigde hij op het podium met 13 andere wereldkampioenschappen. Antonelli mocht zijn winst vieren op de schouders van Max Verstappen en Lewis Hamilton. En hoewel de sterren voor de Italiaan dit weekend en zo'n beetje het hele seizoen perfect in lijn stonden, weet hij ook dat hij er waarschijnlijk voortaan wat harder voor moet strijden.

Max gaat voor een uitdaging zorgen

In navolging van zijn seizoenswinst laat Antonelli weten dat hij zich vooral zorgen maakt over de opkomst van Verstappen en zijn steeds beter wordende RB22. Hij weet dat de Limburger hem het vuur aan de schenen zal gaan leggen, maar geeft tegelijk aan dat hij de uitdaging met open armen verwelkomd.

"Het zou geweldig zijn om hem uit te kunnen dagen voor een wereldtitel" zegt Antonelli tegen de media. "En nu Red Bull ook weer competitiever wordt in de tweede seizoenshelft denk ik dat het interessant wordt om te zien op wat voor niveau we allemaal zitten aan de start van het nieuwe seizoen."

"De uitdaging tegen Max zal natuurlijk ontzettend zwaar worden, omdat ik zijn waarde en niveau inmiddels goed ken. Maar ik denk wel dat het me ook zal helpen om mijn eigen niveau beter te leren kennen, en om te zien hoe onze relatie zich ontwikkelt als we met elkaar in gevecht zijn", legt de 20-jarige Italiaan uit.

Vaders spelen belangrijke rollen

Waarschijnlijk heeft Bernie Ecclestone, de oud eigenaar van de Formule 1, ook wel zin in een titelstrijd tussen de twee coureurs. Hij voorspelt namelijk dat hij de nieuwe Max Verstappen in Antonelli ziet. Hij voorspelt daarbij ook dat deze wereldtitel pas het begin is van een glorieuze carrière. "Hoewel ik hem niet zo goed ken als Max, denk ik dat hij zal uitgroeien tot een tweede Max. Hij heeft alles wat Max ook heeft: hij wil winnen, en hij zal winnen, wat er ook gebeurt. Hij is precies hetzelfde als Max in de zin dat hij maar met één gedachte in de auto stapt: de race winnen", zegt hij tegenover Racingnews365.nl.

Daarnaast verwacht de excentrieke 96-jarige Brit dat we nog lang niet het beste gezien hebben van Antonelli. Daarbij zal zijn vader een belangrijke rol gaan spelen. Precies zoals Jos Verstappen dat deed bij zijn zoon. "Het beste wat je kunt doen, is een groot deel van wat Max' vader bij hem deed: hem laten begrijpen dat het leven niet zo eenvoudig is. Je moet het slechte accepteren, net zoals het goede, en zorgen dat de slechte momenten zich niet herhalen", beweert hij.

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