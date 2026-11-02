Antonelli wil absoluut niet doen wat Verstappen wel deed

De meeste Formule 1-coureurs zouden er een moord voor doen, maar Kimi Antonelli wil er niets van weten.

De kersverse wereldkampioen gaat volgend jaar niet met startnummer 1 rijden. Hij houdt gewoon zijn vertrouwde nummer 12. De 20-jarige Italiaan, die in Mexico-Stad de jongste wereldkampioen ooit werd, heeft daar een simpele reden voor. Hij is bijgelovig.

"Nummer 1 is voor mij nooit een geluksgetal geweest. Iedere keer dat ik ermee reed, ging het extreem slecht", aldus Antonelli.

Daarmee doet hij het anders dan zijn voorgangers Max Verstappen en Lando Norris, die hun vertrouwde startnummers 33 en 4 wel inruilden voor nummer 1. Nummer 12 heeft voor Antonelli bovendien een bijzondere betekenis. Het is een eerbetoon aan zijn grote idool Ayrton Senna, die in 1988 met datzelfde nummer wereldkampioen werd. Volgens Antonelli helpt het nummer hem om bescheiden te blijven en zichzelf nieuwe doelen te stellen.

Bovendien is nummer 12 een leuke verwijzing naar het Podium in Mexico. De 7 wereldtitels van Hamilton, de 4 van Verstappen en die ene van Kimi maakt precies 12.

Alsof het zo had moeten zijn!