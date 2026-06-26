ANWB: Vandaag pech? Ons niet bellen...

We weten niet zeker of jullie het al hadden meegekregen, maar het is wat aan de warme kant vandaag in Nederland. Nog even volhouden want na zonneschijn komt altijd regen, maar tot die tijd kun je maar beter zorgen dat je geen pech krijgt.

Directeur van de ANWB Wegenwacht Eva-Marie Beij roept leden en klanten op om vandaag, alleen als het echt, echt, maar dan ook echt noodzakelijk is, te bellen voor pechhulp. De Wegenwacht wil op deze snikhete vrijdag namelijk klaarstaan voor "onze leden die het het hardst nodig hebben" aldus Eva-Marie. Alle andere pechgevallen helpt de ANWB graag verder als de temperaturen weer gedaald zijn. Het is nu namelijk CODE ROOD!

Wat is echt noodzakelijk?

We vragen ons dan meteen af, wat is echt noodzakelijk? Als we een ventilator naar onze schoonmoeder willen brengen maar de auto wil niet starten, bellen we dan wel of niet de ANWB? Als de airco het begeeft in vrijdagmiddagspits voor de brug bij Gorinchem, bellen we dan wel of niet? Parkeren we de auto in de berm tot de temperaturen gedaald zijn of bellen we in de praktijk gewoon de Wegenwacht?

Het is kennelijk de hele week al topdrukte bij de pechhulp met de beroemde gele autootjes. Gisteren alleen al kwamen er zo'n 4.150 pechmeldingen binnen. Woensdag waren dat er 3.800. Op een "normale" dat zijn het er zo'n 3.400 stuks. Wat gaat er dan stuk? Vooral accu's, banden en oververhitte motoren.

Het komt ons toch een beetje vreemd over deze oproep. Een abonnement op de Wegenwacht heb je toch vooral voor noodgevallen. Je betaalt jaren en jaren voor een service die je nooit gebruikt. Allemaal voor die ene keer dat je onverhoopt eens strandt. Als dat dan toevallig vandaag is, dan is in jouw beleving het bellen van die duurbetaalde service noodzakelijk, maar de ANWB wil graag in dit geval worden ontzien. Waarvan akte, schreef een gewaardeerde blogger dan voorheen altijd op deze site.

Foto via ANWB.nl