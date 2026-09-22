ANWB waarschuwt: deze winterbanden zijn een gevaar op de weg!

We zitten op het moment van schrijven alweer bijna in de tiende van de twaalf maanden van 2026. Het winterseizoen staat dus voor de deur en dat betekent dat je weer aan een banden wissel kunt denken. Een mooi moment dus om te kijken naar welke winterbanden wel en niet volstaan.

De ANWB en de Duitse ADAC hebben weer een winterbandentest afgeleverd en we zeggen het maar meteen: de resultaten zijn ronduit slecht. En niet alleen bij de goedkoopste banden. De waarschuwing van de ANWB luidt dan ook: "Zomaar een goedkope band via internet kiezen is dus een groot veiligheidsrisico."

Wanneer moet je naar winterbanden wisselen?

Er is geen vaste datum waarop je op winterbanden moet rijden, ook in Duitsland niet. Daar geldt de regel: zodra er winters neerslag valt, moet je op winterbanden rijden. Hier in Nederland zijn er geen regels voor. De ANWB geeft het advies: als het herfstweer er is, kun je wisselen. Als je graag van structuur houdt: grijp het verzetten van de klok van zomer- naar wintertijd en weer terug als de momenten waarop je de zomer- en winterbanden afwisselt.

Het bandenonderzoek

Dit jaar kiezen de ANWB en ADAC voor tests van de bandenmaten 185/65 R15T en 225/50 R17V. De eerste is voor kleine hatchbacks (Fiat 500e, VW Polo, Kia Rio, Peugeot 208, Toyota Yaris etc.) en de tweede vind je onder middenklassers als de BMW 3-serie, Mercedes C-klasse en Volvo V60.

Kleine hatchbacks

De ANWB testte elf budgetbanden in deze maat, met schokkende resultaten: maar liefst zeven scoorden er ronduit slecht en één haalde een onvoldoende. Slechts drie budget exemplaren wisten een voldoende te behalen.

Het algehele niveau in deze maat valt zwaar tegen volgens de experts. Vooral de gebrekkige prestaties op droog wegdek en een slechte slijtvastheid vallen op. Het lijkt erop dat veel fabrikanten bij deze compacte maat niet meer streven naar het best mogelijke product. Er zijn gelukkig nog wel twee type banden die je veilig onder je kleine hatchback kunt monteren.

Goed

Continental WinterContact TS870

Michelin Alpin 7

Voldoende

Hankook Winter i*cept RS3

Linglong Sport Master Winter

Optimo Winter Touring OW41

Goodyear UltraGrip Performance 3

GT Radial WinterPro2 Evo

Onvoldoende

Bridgestone Blizzak LM 005

Nokian Snowproof 2

Vredestein Wintrac

Barum Polaris 6

Kumho WinterCraft WP52+

Barum Polaris 6

Afraders!

Sunny Winter-max NW611

Atlas Polarbear HP

Rockblade Rock 868S

Middenklasse

Bij de grotere bandenmaat werden verschillende uitvoeringen getest. De resultaten liggen hier ver uit elkaar: vier keer goed, twee keer ruim voldoende, vier keer voldoende, maar ook zes banden die als ronduit gevaarlijk en slecht worden bestempeld. De laatste categorie banden hebben weinig grip en zorgen voor een veel langere remweg (tot wel 12 meter meer dan de beste banden!). Hieronder zie je welke banden je wel en niet moet nemen.

Goed

Pirelli Cinturato Winter 3

Continental WInterContact TS 870

Goodyear UltraGrip Performance 3

Michelin Alpin 7

Voldoende

Bridgestone Blizzak 6

Hankook Winter i*cept RS3

ESA+TECAR Supergrip Pro2

Dunlop Winter

Yokohama BluEarth Winter (V906)

Vredestein Wintrac Pro+

Onveilig!

Falken Eurowinter HS02 Pro

Toyo Observe EWS1

Tracmax Ice-Plus S210

Aptany RW211

Royal Black Royalwinter UHP

Sunwide Snowide.

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