Bij deze populaire occasion komt meer dan de helft NIET door de APK!

Uit verse cijfers van de Nederlandse Keuringsindex (afkomstig van Plateop ) blijkt dat de verschillen tussen automodellen gigantisch zijn. Sommige populaire modellen komen bijna fluitend door de RDW-controle terwijl bij andere modellen bijna een kwart van de auto's onherroepelijk zakt.

Het afkeurpercentage van een auto hangt niet alleen af van de bouwkwaliteit van de fabrikant. Er spelen drie grote factoren mee: leeftijd/kilometerstand, onderhoudsgedrag van de eigenaar en de kwaliteit van de elektronica en verlichting. Als dat allemaal op orde is, is de kans groot dat je auto gewoon door de keuring komt.

Onderstaande tabel voegt de Nederlandse APK-statistieken samen over de afgelopen keuringsjaren. Hierin zie je direct hoe vaak de modellen in ons land niet door de keuring komen, inclusief hun specifieke bouwjaren.

De meest opvallende statistieken uit de data

Sportauto’s zijn betrouwbaar?!

Wat het meest opvalt in de top-3 van betrouwbare auto's is de dominantie van sportieve liefhebbersauto's. De BMW Z4 spant de kroon door de absolute nummer één positie te veroveren in de categorie 3–5 jaar. Ook de Mazda MX-5 blijkt een toonbeeld van duurzaamheid: deze roadster duikt in maar liefst drie verschillende leeftijdsgroepen op in de hoogste regionen van best presterende auto's, met een gemiddeld afkeurpercentage dat ruim onder de 26 procent blijft. Ook in de oudste categorie is het een sportauto die bovenaan staat: de Porsche Boxster. Wat wil dit uitstekende scoreverloop nou zeggen? Ik denk dat het laat zien dat auto's die voornamelijk als hobbyvoertuig worden gebruikt doorgaans aanmerkelijk beter onderhouden worden en aanzienlijk minder kilometers maken.

Populaire Nissan Qashqai valt door de mand

Aan de onderkant van de ranglijst vallen vooral de intensief gebruikte bedrijfswagens en gezinsauto's door de mand. De meest extreme uitschieter is de elektrische Mercedes-Benz eVito, die in de leeftijdscategorie van slechts 3–5 jaar oud al een schokkend afkeurpercentage laat zien van maar liefst 52 procent.

In de oudere categorieën scoren ook praktische personenauto’s en bestelbusjes meer afkeuringen dan goedkeuring. De Dacia Dokker, Fiat Doblò en Renault Espace zijn consistent in de onderste plekken te vinden, opgelopen tot een piek van 58,5 procent afkeur bij de zevenzits Nissan Qashqai+2 (15–19 jaar). Deze Japanner bewijst dat niet iedere auto uit dit land per definitie betrouwbaarheid betekent. Toch jammer, want de Qashqai van deze generatie scoorde bizar goed in Nederland. Waar komt het hoge afkeurpercentage dan vandaan? De auto's worden waarschijnlijk intensief gebruikt, hebben hoge kilometerstanden en worden bijgehouden omdat het moet, niet om hem gezond te houden. Dit is een recept voor het optreden van gebreken bij de APK.

APK-afkeurpercentages

3–5 jaar

Laagste afkeur (Top 3)

BMW Z4 : 2.300 keuringen | 11,6% afkeur

BMW X4 : 2.117 keuringen | 13,0% afkeur

Porsche Cayenne : 4.418 keuringen | 14,1% afkeur

Hoogste afkeur (Flop 3)

Mercedes-Benz eVito : 2.053 keuringen | 52,0% afkeur

Dacia Dokker : 2.825 keuringen | 44,4% afkeur

Citroën Jumper : 3.997 keuringen | 41,4% afkeur

6–8 jaar

Laagste afkeur (Top 3)

Audi SQ5 : 2.652 keuringen | 16,9% afkeur

Porsche Panamera : 1.754 keuringen | 18,2% afkeur

Mazda MX-5 : 2.767 keuringen | 18,2% afkeur

Hoogste afkeur (Flop 3)

Dacia Lodgy : 2.409 keuringen | 48,1% afkeur

Fiat Doblò : 2.486 keuringen | 46,5% afkeur

Dacia Dokker : 6.025 keuringen | 46,0% afkeur

9–11 jaar

Laagste afkeur (Top 3)

Audi S3 : 2.034 keuringen | 21,6% afkeur

BMW 440i : 9.947 keuringen | 22,0% afkeur

Mazda MX-5 : 2.429 keuringen | 22,1% afkeur

Hoogste afkeur (Flop 3)

Nissan Qashqai+2 : 1.881 keuringen | 51,9% afkeur

Fiat Doblò : 6.130 keuringen | 51,5% afkeur

Chevrolet Aveo : 2.864 keuringen | 49,9% afkeur

12–14 jaar

Laagste afkeur (Top 3)

BMW Z4 : 2.324 keuringen | 18,5% afkeur

Mercedes-Benz SLK : 2.757 keuringen | 23,6% afkeur

Mazda MX-5 : 2.579 keuringen | 26,2% afkeur

Hoogste afkeur (Flop 3)

Renault Espace : 1.842 keuringen | 56,4% afkeur

Ford Galaxy : 2.649 keuringen | 54,3% afkeur

Hyundai i30 CW : 7.147 keuringen | 54,1% afkeur

15–19 jaar (aanvullende categorie uit de dataset)

Laagste afkeur (Top 3)

Porsche Boxster : 1.571 keuringen | 21,8% afkeur

BMW Z4 : 1.564 keuringen | 26,1% afkeur

BMW 635 CSi Automatic : 2.001 keuringen | 29,9% afkeur

Hoogste afkeur (Flop 3)

Nissan Qashqai+2 : 3.048 keuringen | 58,5% afkeur

Hyundai Santa Fe : 5.290 keuringen | 57,7% afkeur

Seat Alhambra : 1.781 keuringen | 57,6% afkeur