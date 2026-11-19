De Duitse TÜV heeft zijn grote betrouwbaarheidsrapport (het TÜV-Report 2027) gepresenteerd. Aan de hand van maar liefst 9,7 miljoen verplichte autokeuringen kunnen we zien welke auto’s het meest en minst betrouwbaar zijn.

De keuringen zijn gedaan tussen juli 2025 en juni 2026. Over de gehele linie valt 21 procent van alle gekeurde auto’s bij de eerste keuring door de mand vanwege ernstige of gevaarlijke gebreken. 12 procent heeft een klein gebrek en 67 procent is probleemvrij. Maar interessanter: welke modellen doen het goed en slecht?

EV-drama: Tesla onderaan

Voor het eerst zijn maar liefst 26 volledig elektrische modellen meegenomen in het Duitse onderzoek. Dat pakt voor een aantal populaire modellen pijnlijk uit. De volledige top drie van slechtste auto’s in de leeftijdscategorie 2 tot 3 jaar bestaat dit jaar namelijk uit elektrische auto’s. En dat zijn geen onbekende Aziaten. Helemaal onderaan staat de Tesla Model Y! Maar liefst 18,5 procent van de Model Y’s van 2 tot 3 jaar heeft een ernstig gebrek bij de keuring. Direct daarboven debuteert de MG4 (de allereerste Chinese auto in het TÜV-rapport) direct op de een-na-laatste plek.

En daarna? De Tesla Model 3 met 12,5 procent met ernstige gebreken bij de keuring. Ook de wat oudere Model 3’s hebben het zwaar. De EV-sedan is de auto met de meeste ernstige gebreken in de leeftijdsklasse 6 tot 7 jaar oud. Wat doen die Duitsers toch met hun Tesla’s? Of zou het toch aan de bouwkwaliteit van de auto’s liggen?

Waar gaat het mis bij de EV’s?

Elektrische auto’s worden vaak geprezen om hun voordeligere onderhoud dan benzineauto’s. Dat betekent duidelijk niet dat de EV’s onderhoudsvrij zijn. Volgens de Duitse keurmeesters falen EV’s vooral op twee onderdelen: de remmen en de wielophanging. Door regeneratief remmen (afremmen op de elektromotor) worden de gewone remblokken en -schijven nauwelijks gebruikt, waardoor ze simpelweg wegroesten. Bij de MG4 heeft bijvoorbeeld maar liefst 10,3 procent van de gekeurde auto’s na drie jaar al afgekeurde remschijven, tegenover slechts 1,0 procent gemiddeld.

En dan de ophanging: door het hoge gewicht van het accupakket legt een flinke extra belasting op draagarmen, veren en schokdempers. Bij oudere EV’s zie je wat daar de gevolgen van zijn. Bij de 8- tot 9-jarige Renault Zoe heeft 12 procent problemen met de wielophanging tegenover 2,7 procent gemiddeld.

BMW 1 en 2 Serie van top naar flop

Er gebeurt iets vreemds bij de kleine BMW’s. Bij de 2- tot 3-jarigen is de BMW 1 Serie en 2 Serie nog de allerbeste auto in zijn klasse met een keurige 3,6 procent gebreken. Echter, bij de 4- tot 5-jarigen keldert diezelfde BMW 1/2 Serie ineens naar de allerlaatste plaats van zijn hele jaargang met 21,8 procent ernstige gebreken - nog slechter dan de Dacia’s in diezelfde leeftijdsgroep.

Meeste gebreken per leeftijdscategorie

2-3 jaar: Tesla Model Y (18,5%)

4-5 jaar: BMW 1 Serie/2 Serie (21,8%)

6-7 jaar: Tesla Model 3 (27,9%)

8-9 jaar: Dacia Duster (28,3%)

10-11 jaar: Dacia Sandero (32,2%)

12-13 jaar: Nissan Qashqai (35,5%)

De meest betrouwbare auto van dit jaar

Het is niet alleen maar een slechtnieuwsshow. Er zijn natuurlijk ook auto’s met de minste gebreken bij verplichte keuringen. Bij de jonge auto’s is dat een verrassende winnaar. We zien geen Toyota, maar wel een andere Japanner: de Mazda CX-60. Van de 2- tot 3-jarige SUV’s heeft maar 2,3 procent een gebrek.

Dat het met EV’s wel goed kan gaan, bewijst Audi. De Q8 e-tron heeft de minste gebreken van alle gekeurde auto’s van 4 tot 5 jaar oud. Zoek je het wat ouder, dan is Mercedes de betrouwbaarste. De GLA wint in de categorie 10-11 jaar en de GLE en ML doen dat bij de categorie erboven.

2-3 jaar: Mazda CX-60 (2,3%)

4-5 jaar: Winnaar Audi Q8 e-tron (3,3%)

6-7 jaar: Winnaar VW T-Roc (6,1%)

8-9 jaar: Winnaar VW T-Roc (9,4%)

10-11 jaar: Winnaar Mercedes GLA & VW Golf Sportsvan (13,5%)

12-13 jaar: Winnaar Mercedes GLE/ML (17,2%)

Foto ter illustratie: Tesla Model 3 gespot door jzaero

Bron: TÜV-verband