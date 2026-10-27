APK-stress is nergens voor nodig door dit grote misverstand

"Pas op, november wordt de drukste APK-maand van het najaar!" of "Bijna half miljoen auto’s moeten snel naar de garage!" Nee, dit keer zijn het geen Autoblog.nl -titels, maar koppen van onze concullega’s. Dankzij een beetje context zie je dat het allemaal wel meevalt deze maand.

Bemiddelingsplatform Autozoweg.nl dook in de RDW-data en deelt dat de APK van 416.411 auto’s in Nederland in november verloopt. Dat klinkt als een enorm aantal auto’s dat dit weekend niet meer de weg op mag, maar laten we het eens in perspectief plaatsen. In Nederland staan tegenwoordig ruim 9,4 miljoen auto’s geregistreerd. Het overgrote deel daarvan is keuringsplichtig. In 2025 werd er in Nederland een record neergezet met ruim 8,2 miljoen keuringen.

Dat betekent dat er maandelijks gemiddeld bijna 700.000 keuringen worden uitgevoerd. Dat er in november ruim 416.000 auto’s gekeurd moeten worden, is dus niet zo bizar. Een heleboel meer auto’s zijn eind dit jaar aan de beurt. In december lopen er 466.024 APK’s af en in januari 2027 zelfs 647.802. Pas dan gaan we richting de maandelijkse piek.

Het grote APK-misverstand

Meer dan 116.000 Nederlanders zijn de afgelopen weken slim geweest: die hebben hun auto alvast vroegtijdig laten afmelden. Veel mensen wachten tot de allerlaatste week – op 30 november alleen al vervallen namelijk 30.545 keuringen, en in de slotweek ruim 130.000 – omdat ze denken dat ze bij een vroege keuring geldige dagen verliezen. Dat is NIET zo.

Je mag je auto tot twee maanden vóór de vervaldatum laten keuren. De RDW telt de nieuwe vervaldatum (één of twee jaar) gewoon op bij je oorspronkelijke datum. Laat je hem nu alvast keuren terwijl de deadline op 30 november staat, dan blijft je nieuwe vervaldatum voor volgend jaar gewoon 30 november.

Groep APK-loze auto’s groeit

Waar wél een probleempje zit, is het groeiende aantal auto’s die de keuring gewoon laat verlopen. Uit de RDW-peiling van 22 oktober blijkt dat er momenteel 238.899 WA-verzekerde personenauto's rondrijden met een verlopen APK – een stijging van ruim 20.000 ten opzichte van september. En dat kan je geld kosten. Ben je dan niet goedgekeurd én niet geschorst? Dan valt er automatisch een prent van 190 euro via het CJIB op de mat.

Laat je dus niet gek maken door verhalen over 'APK-chaostijden'. Check even je vervaldatum via de RDW en plan ver voor de vervaldatum een afspraak bij je garage. Scheelt weer stress aan het einde van de maand.

Foto ter illustratie: BMW 328i E46 gespot door jzaero

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