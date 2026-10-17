De verboden vrucht, Apple CarPlay in Tesla, is hier

Alle moderne auto’s hebben in elk geval gemeen dat ze Apple CarPlay of Android Auto aanbieden. Er is een grote Amerikaanse uitzondering en dat is Tesla. Het merk heeft nooit ondersteuning gehad, maar nu is er een omweg.

Want ja. Anno 2026 vertikt Tesla het nog steeds om Apple CarPlay of Android Auto in de auto’s aan te bieden. In tegenstelling tot veel andere merken zit alles van Tesla verstopt in het scherm. Als daar CarPlay of Android Auto overheen valt, zouden veel functies niet meer lekker werken. Dat heb je als je bediening voor de ruitenwissers en weet ik het allemaal verstopt in een scherm in plaats van fysieke knoppen.

Maar niet getreurd. Mocht je toch Apple CarPlay in je Tesla willen, dan is er nu een oplossing. Niet van Tesla natuurlijk, stel je voor, maar dan een stel slimme techneuten die lekker aan het doe-het-zelven zijn gegaan. En met succes. De verboden vrucht hebben ze werkend gekregen in een Tesla.

Apple CarPlay in een Tesla

De ontwikkelaars Michal Gapinski en Maciej Wilczynski zijn verantwoordelijk voor CoilShift. Hun project maakt het mogelijk om Apple CarPlay en AirPlay op het centrale scherm van een Tesla te gebruiken, zonder dat de autofabrikant daarvoor officieel toestemming heeft gegeven.

Ze maken dankbaar gebruik van een kwetsbaarheid in de MCU3-hardware van Tesla. Daarmee kan de interface van Apple CarPlay in een apart venster worden weergegeven. Zo kun je bijvoorbeeld navigeren met je favoriete kaartenapp, muziek bedienen via je vertrouwde interface en gebruikmaken van Siri.

Ook AirPlay maakt deel uit van het pakket. Daarmee kun je beeld van een geschikte smartphone of laptop naar het grote Tesla-scherm streamen. Dat verandert de centrale display in feite in een extra scherm, zonder dat Tesla deze functionaliteit zelf aanbiedt.

Een ander voordeel is dat CarPlay niet het complete Tesla-infotainmentsysteem hoeft te vervangen. De interface krijgt een eigen plek op het scherm, terwijl de overige informatie van de auto beschikbaar blijft. Best slim gedaan eigenlijk.

Een oplossing met een kanttekening

Er is wel een belangrijke kanttekening. Een oplossing die gebruikmaakt van een kwetsbaarheid in de hardware is natuurlijk niet hetzelfde als officiële ondersteuning. Compatibiliteit, betrouwbaarheid en toekomstige software-updates kunnen roet in het eten gooien. Tesla zal hier zelf ook niet blij mee zijn. Het werkt, voor nu. Dus doe er je voordeel mee, mocht je echt Apple CarPlay willen in je Tesla.

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